La revelación de Lampe sobre Andrada y la final de Madrid

Aunque no llegó a jugar ni un minuto, Carlos Lampe tuvo un paso tan fugaz como intenso por Boca y le tocó ser testigo privilegiado de la final de la Copa Libertadores ante River, primero con los incidentes en el Monumental y el ataque al micro de la delegación Xeneize y luego del histórico partido que se mudó a Madrid.

En diálogo con TNT, el portero boliviano recordó la final de Madrid y habló sobre la jugada de Esteban Andrada en el último gol del Pity Martínez y admitió que desde el banco le gritaron que no vaya a cabecear. "Hay que estar adentro con las revoluciones a mil para ir a buscar como lo hizo Esteban Andrada. En el banco le gritaban que no vaya, que no vaya porque faltaba mucho".

"Por ahí se apuro un poquito ahí, pero son decisiones que uno toma. A veces uno no tiene noción del tiempo, te pasa que querés ir y faltan diez minutos. Si no escuchás al cuerpo técnico, y no sabés cuánto falta, agarrás y te vas. Uno siempre quiere ir, porque hay que arriegar, perder 2-1 o 3-1 es lo mismo, pero también arriesgás la chance de empatar un partido...", continuó.

Además, durante la charla, eligió al mendocino por sobre Franco Armani: "Esteban arriesga un poco más. Igual, Armani es un excelente arquero, muy regular y se equivoca muy poco", y confesó que tras perder se le caían las lágrimas en el vestuario.