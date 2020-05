Un campeón del mundo reavivó la polémica sobre el mejor jugador de la historia

Uno de los grandes protagonistas de Instagram en estas semanas ha sido Fabio Cannavaro. El ex defensor de la Selección de Italia habló con muchas figuras del fútbol mundial y en este caso Marcelo, el defensor del Real Madrid, fue el elegido.

En media hora hablaron de todo el mundo del fútbol y Cannavaro dejó una particular opinión: "Para mi, Maradona fue el mejor de todos, y Ronaldo Nazario ha sido el único que se acercó a Diego Maradona. Yo he vivido contra Ronaldo en el 97, que estaba a tope. Ya ahí se hablaba de él y era impresionante, madre mía, te fulminaba"

Para cerrar, Marcelo explicó que no hay diferencias entre Cristiano y Leo Messi: "Es una pregunta para joder a todos los que jugaron fútbol. Tú no puedes decir quien es mejor, te puede gustar más uno que otro. Cada uno tiene sus cosas, yo jugué 10 años con Cristiano y te da una motivación que nunca me la dio nadie. Hablamos de dos fenómenos. Messi está parado, agarra el balón y te liquida en segundos. Pero no puedes andar preguntándole a todos quién es mejor".