Una camiseta de Maradona alcanzó una jugosa cifra en una subasta

Caro @CiroFerrara_Official, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento cosu00ec difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je sto vicino a te! E a tutti voi, insieme alla @fcf_onlus (Fondazione Cannavaro - Ferrara). Lu00ec troverai tutti i dettagli dellu0026#39;asta. Un abbraccio a tutti! - - - - - - - - - - - - - - - Querido Ciro, me acuerdo de tu debut en la selecciu00f3n italiana. Fue contra mu00ed, contra mi selecciu00f3n argentina, en 1987. Me pone feliz saber que esa camiseta que intercambiamos hace 33 au00f1os, pueda ayudar a la gente en este momento tan difu00edcil. Nu00e1poles es mi segunda casa, y los napolitanos son mi gente. Por eso invito a todos a sumarse a la @fcf_onlus (Fundaciu00f3n Cannavaro - Ferrara). Allu00ed van a encontrar todos los detalles de esta subasta benu00e9fica. Un abrazo a todos! - - - - - - - - - - - - - - - Dear Ciro, I remember your debut in the Italian national team. It was against me, against Argentina, in 1987. It makes me happy to know that the shirt we exchanged 33 years ago, can help people at this difficult time. Naples is my second home, and the Neapolitans are my people. Thatu0026#39;s why I invite everyone to join the @fcf_onlus (Cannavaro - Ferrara Foundation). There you will find all the details of this charity auction. A big hug to all! - - - - - - - - - - - - - - - #JeStoVicinoATe #DiviseCheUniscono #UnitiperNapoli