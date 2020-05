Con varios argentinos, los equipos de Porto Alegre vuelven al ruedo

Gremio e Internacional, equipos brasileños de la ciudad de Porto Alegre con argentinos en sus planteles, volverán a entrenarse la semana próxima con un exigente protocolo, pese a que Brasil es uno de los países más golpeados con la pandemia de coronavirus, con 73.325 casos positivos y 5.083 muertos.

Gremio, con el argentino Walter Kanemann (ex San Lorenzo), volverá a entrenarse el lunes respaldado por un decreto de la Municipalidad de Porto Alegre que notificó una flexibilización de las restricciones de circulación en la ciudad.

El regreso será gradual, con un protocolo médico muy estricto, con pruebas para Covid-19 y medición de temperatura. Además, los miembros del departamento de fútbol serán evaluados diariamente.

Los jugadores se dividirán en grupos y horarios para llevar a cabo las actividades, cumpliendo con todas las recomendaciones de las instituciones de salud y gubernamentales, siguiendo las determinaciones sanitarias.

Gremio seguirá atento a los futuros decretos y directivas de las autoridades públicas, pudiendo ajustar o adoptar nuevas medidas, si fuese necesario, en sus protocolos, con el objetivo de preservar la salud y la integridad física de sus profesionales, señalaron Globo Esporte y Gazeta Esportiva.

Por su parte, Inter, dirigido por el argentino Eduardo "Chacho" Coudet y con sus compatriotas Andrés D'Alessandro (ex River y San Lorenzo), Renzo Saravia (ex Belgrano y Racing), Víctor Cuesta (ex Arsenal, Defensa y Justicia, Huracán e Independiente), Damián Musto (ex Quilmes, Rosario Central y Olimpo de Bahía Blanca) y Martín Serrafiore (ex Huracán) regresará el martes próximo.

El lunes, el "Chacho" Coudet y su cuerpo técnico tendrán una reunión con los jugadores para repasar el protocolo y definir algunos detalles más de la rutina de entrenamiento que llevarán a cabo desde el martes.