Santiago Ascacibar: "No tengo miedo de contagiarme"

El mediocampista argentino Santiago Ascacibar, del club Hertha Berlín, aseguró hoy que no siente "miedo" de contagiarse de coronavirus en la vuelta de la Bundelisga de Alemania, que se producirá mañana con seis partidos de la 26ta. fecha después de un receso de 69 días por la pandemia de Covid-19.



El ex Estudiantes de La Plata transita las horas previas al partido con Hoffenheim "con mucha ansiedad" y consciente de que "todos los ojos del mundo estarán puestos" en el regreso del torneo alemán, primero en hacer rodar la pelota entre las grandes ligas europeas.



"No tengo miedo de contagiarme, para nada. Nos hacemos dos test por semana y eso me deja tranquilo, tanto a mí como a mis compañeros. Las autoridades han tomado todas las medidas necesarias para protegernos", confió el argentino en diálogo con Télam desde Berlín.





"Estoy muchas ganas y con todas las energías para volver a jugar. Todo se vive con mucha intensidad", confesó el futbolista platense, que pasó la cuarentena en la capital alemana junto a su esposa y su pequeño hijo Benicio.



Fiel exponente del ADN de Estudiantes y con un marcado perfil de mediocampista batallador, Ascacibar prometió que no cambiará su estilo de juego por temor al roce y eventual contagio del virus: "Voy a jugar de la misma manera que jugué siempre, es lo que siento que hay que hacer. Una vez que empezó el partido y tomás contacto con la pelota, te olvidás de todos los problemas".



El "Rusito", de 23 años, repasó luego la preparación que tuvieron los futbolistas de la Bundesliga antes de llegar al momento del regreso de la competencia oficial. "Nosotros volvimos a entrenarnos hace seis semanas en el club pero recién la semana pasada se nos permitió hacer un ensayo de fútbol formal, once contra once. Fue en ese momento cuando volvimos a sentir un poco la sensación de jugar el fútbol".



La previa del partido con Hoffenheim, en esa ciudad del sudoeste del país, cercana al límite con Francia, está marcada por particularidades relacionadas con las medidas preventivas por la pandemia, que en Alemania registra casi 8.000 muertes y más de 175.000 contagios.



"Todo los días nos vamos enterando de algo nuevo. El viaje será en dos micros para respetar las distancias. En la concentración no podemos servirnos la comida, sólo lo pueden hacer las personas responsables que acompañan al equipo. Y en los lugares comunes tenemos que circular con barbijo", comentó.



"A la cancha, el día del partido, sólo podrán ir las personas del staff que cumplieron la semana de cuarentena con cada grupo. Los controles serán muy estrictos y las precauciones muchas", prosiguió.



El argentino valoró el procedimiento sanitario de las autoridades alemanas para posibilitar el regreso de la Bundesliga, que será tomado como una prueba de fuego para el resto de las ligas en el mundo.



"Se tomaron todas las medidas necesarias para protegernos, seremos la primera liga importante en volver a jugar y todos los ojos estarán puestos en nosotros. A partir que todo marche bien varios pondrán tomarnos como ejemplo", asumió



Hertha Berlín, equipo al que Ascacibar se sumó en enero de este año, visitará a Hoffenhiem mañana desde las 10.30 de Argentina con televisación de Fox Sports. El equipo de la capital alemana marcha 13ro. con 28 puntos, diez por encima de Werder Bremen -último en descender- y seis sobre Fortuna Dusseldorf, que de momento jugaría una promoción por la permanencia.



Con nueve fechas por disputar, la Bundesliga reiniciará mañana con otros cinco partidos: Borussia Dortmund-Schalke 04 (ESPN); Ausburgo-Wolfsburgo; Fortuna Dusseldorf-Paderborn y Leipzig-Friburno, también a las 10.30, más Frankfurt-Borussia Moënchengladbach (ESPN) a las 13.30.