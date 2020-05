El Zonal Cuyano, nuevamente a la deriva y sin timón

El mundo del deporte busca reactivarse. Con protocolos preparados, analizados y autorizados, cada una de las disciplinas le están dando forma al retorno pero hay otros casos que están muy lejos de concretarlo.

Uno de los ejemplos es el Zonal Cuyano. El automovilismo regional está en un momento con más dudas que certezas y el futuro cercano es muy incierto. Desde la Federación, hasta el momento, no se ha presentando ninguna idea o protocolo, como para ir tentando a los protagonistas y en las últimas horas se "cayó" el principal proyecto para iniciar la temporada en corto plazo.

Gustavo Lauría, presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo Cuyano (APATC), comunicará en las próximas horas que se baja de la organización del campeonato 2020 del Zonal Cuyano, que se iba a disputar íntegramente en San Luis. El principal motivo son los estrictos protocolos de salud que tiene la vecina provincia para cuidar a sus habitantes.

"Me comuniqué con la gente de San Luis y el panorama que me dieron no fue alentador. La principal complicación es por el traslado de provincia a provincia, y por esa razón prefiero descartar la posibilidad para no generarle una ilusión al piloto que no vamos a cumplir. Y, a la vez, liberamos el terreno para que otra organización pueda realizar las fechas", explicó en diálogo con el sitio Mendoza Pista.

Ante esto, la única opción viable que resta es la plasmada por la Asociación Volante del Este, que ofreció hacer cuatro fechas dobles en el autódromo de San Martín. La restante posibilidad, aunque muy lejana, es que FEMAD realice las competencias pero todos los caminos conducen a que solamente sea ente fiscalizador teniendo en cuenta que los pilotos prefieren tomar las riendas.