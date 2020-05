Aburrido como Federer y más: los secretos de Messi en un nuevo libro

El periodista británico Simon Kuper está escribiendo un libro sobre el Barcelona que tendrá dedicado un capítulo a Lionel Messi. En una entrevista con Infobae, el escritor revela detalles de la Pulga, analiza su genialidad, lo compara con Roger Federar al intentar explicar el secreto de su éxito y explica por qué los argentinos nunca estamos conformes con él.

"Me interesa entender cómo hace lo que hace. No es sólo un mago o un genio, como dice la gente. Él es el que hace las cosas. ¿Cómo las hace, cómo las logra? Hay razones, funcionamientos, quiero saberlo exactamente. Hablé con mucha gente que lo conoce muy bien, muy de cerca", dice Kuper sobre cómo ha sido su seguimiento de la Pulga para el libro.

El escritor británico analiza también la fuerza de la figura del rosarino en el Barcelona. "Hace 15 años que está en el club, me interesa ver cómo se maneja eso, porque lo de Messi no sucedió ni con Maradona, ni con Cruyff ni con Ronaldinho. Y hay otro aspecto muy interesante de Messi: se convirtió en la persona más poderosa del club. ¿Cómo se organiza un club en torno a una sola persona que no es el presidente, pero tiene más poder que el presidente?".

A la hora de estudiar por qué la Pulga ha desarrollado toda su carrera en un mismo club, algo que visto desde afuera puede resultar algo aburrido, Kuper lo compara con otro genio como Roger Federer.

"Si quieres ser bueno todas las semanas no puedes permitirte no llevar una vida aburrida. No puedes distraerte. Digamos que Messi se va al Manchester City. Es un nuevo país, con un nuevo colegio para sus hijos, nuevo idioma, nuevos compañeros de equipo... Ese tipo de transición no es compatible con ser el mejor de todos cada semana. Eligió vivir en Castelldefels, que es un lugar bastante aburrido. Casi no sale, no socializa, y dedica todas sus energías al fútbol. Barcelona es, por un lado, un gran club, y, por el otro, uno en el que lo dejan decidir. Imaginemos que se va al Bayern Munich: allí no tendría el poder que tiene en el Barcelona. Le sería muy difícil ser consistente si cambia de club. Es como Federer... Federer tiene una vida muy aburrida".

Por último, se refirió a las críticas que suele recibir Leo en nuestro país, reforzadas por la falta de títulos ganados con la Selección, y analizó que "la gente en Argentina siempre lo critica por su falta de motivación, algo que creo que es injusto, porque es un verdadero ganador, siempre quiere ganar. En el último Mundial corrió menos que ningún otro jugador de campo, caminaba, pero lo hacía viendo el juego y esperando su momento. También lo hace en el Barcelona. Cuando pierde, el rostro de Messi no ofrece pasión o sufrimiento, y entonces la gente cree que no le importa. Pero la verdad es que es un hombre que se enfurece cuando las cosas no salen bien, recordemos lo que le sucedió con Nicolás Burdisso. Los jugadores le tienen miedo".

"Argentina es como Inglaterra", agregó Kuper, y argumentó que "a la gente le gusta que el jugador transpire la camiseta, que muestre pasión. Maradona hacía eso mejor que nadie, pero no es ese el estilo de Messi para jugar al fútbol. Cuando Messi habla antes de los partidos habla poco y corto. Suele decir 'tranquilo, piensen, no se dejen llevar por la presión y la pasión del juego'. Para Messi, el fútbol es un deporte que se juega con la cabeza, un juego en el que hay que tomar la decisión correcta y pasar la pelota al espacio correcto. Para Messi el fútbol no es una pasión desatada de correr y faltas enloquecidas. El problema de los argentinos con él es que cuando pierde no hace las cosas que los argentinos esperan que haga. Y en Barcelona, la única pasión que muestra es la de la alegría cuando marca un gol o cuando gana. Y también hay que decir que cuando vas al Camp Nou no encuentras nada de emoción, es lo opuesto a un estadio argentino".