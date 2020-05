El consejo de Javier Zanetti para los juveniles de Banfield

El ex capitán del seleccionado argentino Javier Zanetti aconsejó hoy "dar lo máximo en cada entrenamiento para triunfar como profesionales", en una charla con los juveniles de la reserva de Banfield a través de una videoconferencia.



"En lo particular, en cada entrenamiento diario, en el equipo que estuviese, siempre daba lo máximo, haciendo más de lo que me pedían el profesor y el técnico", respondió el ex jugador de Banfield e Inter, de Italia, ante una de las tantas preguntas formuladas por los jóvenes del "Taladro".



Esa base, agregó -y según informaron a Télam desde la oficina de prensa del club-, le resultó "fundamental para triunfar como profesional y cumplir con una larga campaña, además de mantener el perfil bajo".

?? @javierzanetti charló con al plantel de #Reserva y su Cuerpo Técnico, encabezado por Hugo Donato.



Zanetti destacó el trabajo realizado en Divisiones Juveniles y aconsejó a los futbolistas. uD83DuDC4FuD83CuDFFC uD83DuDC9A



¡Gracias, Pupi! uD83CuDDF3uD83CuDDEC pic.twitter.com/XwqMhBp4FF — Club A. Banfield (desde uD83CuDFE0) (@CAB_oficial) May 1, 2020





El 'Pupi' detalló sus comienzos como futbolista, que "fueron de enorme esfuerzo" porque venía de una familia humilde de Dock Sud y "todos los días debía viajar a Remedios de Escalada para entrenar en las inferiores de Talleres, estudiaba y aparte trabajaba" junto a su padre "como albañil o repartiendo leche".



"Al llegar a jugar en el primer equipo de Talleres, en el torneo de la entonces B Nacional (1992-1993), gente de Banfield me vio jugar en el mediocampo junto a Hugo Donato y cuando el Taladro ascendió a primera (1993) los dos fuimos adquiridos", rememoró.



Precisamente Donato, que está a cargo del fútbol juvenil del club del sur del Gran Buenos Aires, ofició hoy de coordinador de la videoconferencia motivacional para los jugadores de la reserva.



Zanetti, también, les subrayó a los futuros profesionales "estar agradecido a Banfield por la oportunidad dada para el desarrollo internacional" de su carrera, a la vez que resaltó el trabajo que la entidad desarrolla en divisiones inferiores, "muy valorado por numerosos clubes argentinos por los chicos que surgen".



Por último, al margen de la entrevista, una fuente del club señaló el interés de Zanetti, actual vicepresidente primero del Inter, por el delantero Agustín Urzi, al que siguen desde hace un par de años, aunque todavía no decidieron formalizar una oferta por su pase.