Nicolás Russo respondió con todo: "Que Marchi no mienta"

El presidente de Lanús, Nicolás Russo afirmó que el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, "no aceptó la propuesta de la AFA en la que se le ofreció extender los contratos de los jugadores que se vencen el próximo 30 de junio", en réplica a la queja expresada por el dirigente gremial ante las determinaciones de los clubes.



"Que Marchi no mienta sobre que la dirigencia no le propuso nada, cuando él fue quien no aceptó la propuesta de la AFA para extender los contratos hasta diciembre próximo", avisó Russo en diálogo con Télam.



"En persona fui a hablar con Marchi, acompañado de Pablo Toviggino (secretario ejecutivo de la AFA), para ofrecerle negociar con los jugadores que perciben los salarios más altos una reducción de los mismos para colaborar con los clubes de primera y los del ascenso, con el objetivo de que todos podamos pagar los haberes hasta diciembre próximo", detalló el titular "granate".



"Incluso, 20 días antes de la reunión de la semana pasada entre Agremiados y los capitanes de los equipos de primera división fui con el vicepresidente primero del club, Hernán Arboleya (nuevo vice de la Liga de Fútbol Profesional) a verlo al capitán del equipo, Lautaro Acosta, para comentarle lo que se le había ofrecido a Marchi, porque queríamos que estuviera al tanto", advirtió.



Russo remarcó respecto del vencimiento de contratos que tendrá lugar dentro de exactamente dos meses que cada una de "las partes tendrá el derecho de renovarlos o no".



"El club que pretenda mantener a algún jugador hará un ofrecimiento para renovar el vínculo y aquel futbolista que prefiera quedar libre, tendrá esa opción", señaló.



"Pero ahora, sobre esta decisión de dar por finalizados los contratos sin prórroga el 30 de junio, ya no habrá vuelta atrás", fue el contundente epílogo que le dio Russo a la entrevista con Télam.