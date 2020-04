El Súper TC2000, la primera categoría argentina con todo listo para correr

Mientras los autos continúan con el largo y obligado descanso por la cuarentena obligatoria, el Súper TC2000 no detuvo su trabajo. Y pese a no escucharse los motores y los pilotos no se someten a máxima velocidad, la categoría más tecnológica de la región no bajó los brazos y trabajó para ordenar el regreso a las pistas.

De hecho, el Súper TC2000 confeccionó un protocolo sanitario con el objetivo de maximizar las medidas sanitarias y las acciones responsables individuales. El protocolo sanitario fue elaborado de acuerdo a las medidas sanitarias recomendadas por organismos nacionales e internacionales acerca del Covid-19 y compartido por el equipo de infectología de Medicus, liderado por el Dr. Alberto Lambierto.

El documento establece una serie de cuidados a quienes habiten el autódromo durante las jornadas de competencia. Desde la salida desde donde reside, como también con la desinfección previa, durante y posterior a la actividad.

Al margen del control de termo escaneado a cada persona que ingrese al predio, también se indagará sobre lugares que asistió y consultas sobre síntomas que se vinculan con el Coronavirus. El protocolo establece que sólo puede haber grupos reducidos y con el respeto del distanciamiento social mínimo de dos metros entre cada integrante, que deberá estar provisto de guantes, barbijo y máscara.

"Vamos a realizar 12 fechas de nuestro calendario. Las que ya no se corrieron se reprogramarán. Claramente que cuándo comencemos lo haremos sin público. Dónde y cómo se corra dependerá de cada momento. No es lo mismo iniciar en junio o en julio que en septiembre o en octubre”, explicó Francisco Aldinio, presidente de AutoSport, que tiene a su cargo el destino.

Ante esto el ACA tendrá un papel fundamental en la reorganización de los calendarios. Habrá una mesa de diálogo con el Turismo Carretera, que también mantiene conversaciones con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, para definir fechas en cuanto se otorgue el permiso. No se descartan fechas fuera de los fines de semana, como es tradicional para la actividad.