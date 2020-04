Bomba: "Drogba tenía mi camiseta de River y cantaba las canciones"

A menudo, muchas figuras de renombre internacional dentro del mundo del fútbol tienen simpatía por equipos argentinos debido a la pasión que se vive en Sudamérica.

Evidentemente, uno de ellos es Didier Drogba, uno de los futbolistas marfileños más importantes de toda la historia, cuya inclinación está hacia River Plate.

Es que Daniel 'Keko' Villalva recordó cuando viajó a Londres con las divisiones inferiores del Millonario y logró conocer al extraordinario goleador que disfrutó Chelsea.

"Era un torneo que organizó el Chelsea y jugamos la final. Hice un gol y en un palco estaban todos los jugadores del Chelsea. Drogba se paró y me aplaudió", comenzó afirmando.

"Cuando terminó el partido, el presidente del fútbol amateur de River me dijo que vaya a regalarle la camiseta a Drogba porque era el único que se había parado a aplaudirme", profundizó.

Fui y no se lo podía hacer entender. Justo estaba Franco Di Santo y me ayudó. Drogba dijo que no tenía una camiseta en el momento para darme pero que al día siguiente me la daba", siguió narrando el atacante.

"Después de eso, Drogba entró al vestuario con la camiseta y se puso a cantar los temas de River porque nosotros festejábamos que habíamos salido campeones", añadió.

"Al otro día, Franco me dio la camiseta de Drogba del Chelsea. Luego me escribió y me dijo que, en el vestuario, Drogba tenía la camiseta de River y cantaba los tema que se le habían pegado", finalizó en diálogo con 'TNT Sports'.