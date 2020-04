Carlovich: su encuentro con Maradona, Caniggia y el no de Pelé

Tomás Felipe Carlovich es uno de los jugadores más exquisitos que dio el fútbol argentino, a punto tal de ser admirado por el propio Diego Maradona, con quien tuvo un encuentro hace poco. A pesar de haber hecho casi toda su carrera en el ascenso, con un breve paso por Independiente Rivadavia, el Trinche es una verdadera leyenda.

Hoy, en diálogo con Súper Deportivo, de radio Trinidad, reveló su admiración por Maradona y seguró que "hubiera dado la vida" por jugar a su lado, contando además cómo fue el encuentro que tuvo con el 10 en febrero pasado. Por otra parte, relató el día que lo sorprendió Claudio Caniggia por teléfono y se refirió a Pelé, quien le habría bajado el pulgar para ir al Cosmos.

Sobre su encuentro con el 10, relató que "yo nunca le doy pelota a nadie, no me gustar cargosear y unos muchachos dirigentes de Central Córdoba acá de Rosario, me insistieron tanto para ir a ver al Diego al hotel cuando vino a Rosario, que les dije bueno, vamos a ir. Entonces vamos al hotel, con un amigo. Yo estaba a 20 metros de donde estaba Diego, que estaba rodeado de 15 o 20 personas, y pasa Fatu Broun y me dice '¿qué haces acá?'. Yo le contesto 'vengo a ver al Diego, al único que puedo venir a ver, pero me va a sacar rajando'".

Luego continuó con su relato: "No sé cómo, se me aparece enfrente y lo primero que hizo fue acordarse de mi vieja. 'Trinche, la concha de tu madre', entonces se vino, me abrazó, me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, vos fuiste mejor que yo'. Lo único que le pude contestar es 'Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo mas grande que vi en mi vida'. Me pasan cosas insólitas".

Ante la consulta sobre qué hubiese pasado si jugaban juntos, Carlovich dijo que "lo único que sé es que él se hubiera hecho un picnic y yo solamente me hubiera llevado la pelota a mi casa. Haber jugado con el Diego hubiese sido la gloria. Te digo más, hubiera dado la vida por compartir una cancha con Diego. Si en algún momento de mi carrera como futbolista me decían 'Trinche vas a jugar con Diego 45 minutos, pero después partís arriba o abajo', yo aceptaba y se lo firmaba ya. ¡Qué me importa! ¡Era la ambición de mi vida!".

En otro pasaje de la charla reveló el día que recibió un llamado de Claudio Caniggia y él no lo creía. "Un día me llama un hombre de Monte Maíz (Córdoba) que me decía que era amigo del Diego, que disculpara el atrevimiento, pero que mañana me iba a llamar el Pájaro y yo le digo '¿qué pájaro?', él me contesta y me dice: 'Caniggia'. Yo lo primero que le digo es no me jodas, porque yo lo conozco a él, pero es muy difícil que el me conozca a mí. Nada eso, al otro día me llamó, se presentó me dice que era Caniggia. ¡No lo podía creer! y me empezó a contar mi historia y que la conocía y qué se yo. Resulta que el tipo quería un video para un amigo de él que era fanático mio y que estaba en Londres y que cumplía los años. Era una sorpresa que quería hacerle a este amigo y se lo mandé a la semana. Después me llamó el tipo y me dijo que se estaba muriendo. De esas historias me pasaron mil".

¿Pelé le bajó el pulgar para ir al Cosmos? "Estuve a punto de ir a Francia cuando estaba en Rosario, pero no se hizo. Después cuando estuve en Mendoza casi voy al Cosmos, en Estados Unidos, donde estaba el negro Pelé y no sé que pasó. Hay comentarios malos, de que a mí me bajó el dedo Pelé, esos son los comentarios que siempre me han llegado. No me gusta hablar, pero me parece que pasó eso", concluyó el Trinche. .