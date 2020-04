Márcico: "La Selección no fue mi prioridad, yo quería jugar en Europa"

El ex futbolista Alberto "Beto" Márcico admitió que "la Selección Argentina" no fue "prioridad" en su carrera porque su deseo siempre fue "jugar en Europa", algo que le dejó en claro a Carlos Salvador Bilardo en 1985 cuando dirigía el equipo nacional.



Aquel año, recordó el "Beto", Bilardo le advirtió que si dejaba Ferro Carril Oeste para jugar en el Viejo Continente ya no sería "prioridad" en sus listas de convocados pero que igualmente decidió partir al Toulouse de Francia, donde permaneció hasta 1992 cuando volvió al país para jugar en Boca Juniors.





"En el '85 Bilardo fue muy claro y me dijo que si me iba a Europa ya no era prioridad para la Selección y me fui igual. Cuando volví de Francia, en 1992, fui convocado por (Alfio) Basile y le hice saber que mi único deseo era jugar en Boca y obvio, ya no me citaron más", explicó Márcico en el programa Ferro en Radio (AM 670).



El "Beto", campeón nacional con el club de Caballito en 1982 y 1984, recordó sus comienzos en esa institución, en la que debutó oficialmente en 1980. "Llegué a probarme junto con un amigo, tenía casi 20 años y no había realizado inferiores en ningún club, salvo unos tres meses que estuve en Racing".



"En realidad no pensaba ser jugador profesional", confesó Márcico, antes de considerar a Carlos Timoteo Griguol, su DT en Ferro, como "un padre futbolístico".



"Ese equipo de Ferro era sensacional. Todos aportaban lo suyo y salimos campeones 1982 y 1984, ganándole la final a River con una goledada en el Monumental y después definiendo en nuestra cancha. Jugábamos un fútbol que hoy es reconocido pero en aquellos tiempos era criticado por los medios que habían armado una polémica entre (César Luis) Menotti y Bilardo. Entonces Griguol y Ferro cayeron en la volteada sin ninguna razón", opinó.



A propósito, abundó: "A mí me dirigieron los tres: Griguol, Menotti y Bilardo y puedo decir que los que más se parecen son Griguol y Menotti porque querían que sus equipos jugaran buen fútbol. Es más, Griguol quería que si hacías infracción a un rival lo levantaras de la mano y le pidieras disculpas".



Márcico, autor de 132 goles en 616 partido a lo largo de su carrera, añadió que "aquel Ferro jugaba un fútbol inteligente y tenia circulación, tenencia de pelota, aprovechaba todo error del rival jugando en campo adversario".



Comparó incluso que ese equipo de Griguol "tenia una forma de juego que hoy puede verse en equipos como Barcelona, Liverpool o River", pero que sin embargo "lo criticaban".



Márcico, que cumplirá 60 años el 13 de mayo próximo, creyó "sin ninguna duda haber jugado en la mejor época del fútbol argentino" porque cada equipo tenía "tres o cuatro jugadores de Selección".



"En cada club por el que pasé, creo haber dejado un buen recuerdo en sus hinchas y por suerte eso me lo demuestran siempre", concluyó el "Beto", ex jugador de Ferro (1980-85), Toulouse (1985-1992), Boca (1992-1995) y Gimnasia y Esgrima La Plata (1996-98).