La donación de Andrada para luchar contra el coronavirus

ud83eudde4 Subastu00e1 y ayudu00e1 a comprar alimentos e insumos para el @ComedorElGaladon Ademu00e1s, podu00e9s llevarte los guantes de @EstebanAndrada1 ud83dudcaaud83cudffb u25b6ufe0f Ingresu00e1 a bdbsubastas.com (link en bio) y hacu00e9 tu oferta. _ _ _ #Solidaridad #Futbol #Boca #Xeneixe #Pandemia #Covid19 #Ayuda