Iniesta se abrió y habló de la oscura depresión que padeció

El futbolista español Andrés Iniesta revela detalles inéditos de su lucha contra la depresión en el documental Andrés Iniesta, el héroe inesperado, que se estrena este jueves en la pantalla de Rakuten TV.

El ex volante del Barcelona, pieza clave del equipo de Pep Guardiola, evoca cómo afrontó el trastorno de salud mental en un momento de éxito y consagración deportiva. Todo empezó en las vacaciones de verano de 2009, poco tiempo después de coronarse campeón de la UEFA Champions League, en Roma frente al Manchester United. Su esposa, Anna Ortiz, lo notó "ausente".

"Pasan los días, no mejoras, te das cuenta de que no tienes vitalidad, todo se va volviendo nublado o negro. Comencé a entrenar, pero no me sentía bien. La lesión no mejoraba (se refiere a una rotura en el aductor de la pierna derecha). Y luego lo Dani Jarque. Fue como un disparo muy potente que me hizo volver a caer abajo porque no estaba bien", revela el futbolista del Vissel Kobe, de Japón.

"La noche que vi que estaba muy mal fue cuando me dijo si se podía acostar al lado mío, a medianoche. Él dormía arriba y nosotros, abajo. Se me cayó el mundo encima", cuenta María Luján, la madre del campeón del mundo con España en 2010. A estos adelantos exclusivos tuvo acceso el diario de Barcelona Mundo Deportivo.

El estado de Iniesta no pasó inadvertido a los ojos de Guardiola. El entrenador se movió para que el club le asignara una psicóloga. Así, Imma Ruiz se convirtió en un sostén clave para el nacido en Fuentealbilla.

"Tras la pretemporada yo le veía más triste, a veces pasan estas cosas por situaciones personales. Le pregunté, pero no sacaba nada en claro. Hasta que me enteré. Son humanos los futbolistas, yo no sabía cómo tratarlo, pero el club echó una mano y fue tratado con especialistas", cuenta en el documental el entrenador de Manchester City.

Iniesta reconoce que sin la ayuda de su entorno difícilmente hubiera salido adelante: "Me ayudaron muchísimo no ya a ser yo, sino a ser algo mejor que yo. Lo explico no por dar una lección de cómo superar una depresión o ansiedad o como quieras decirle. Soy un personaje público, pero tras explicarlo mucha gente me ha dicho que ha ido a la consulta preguntando por problemas similares".