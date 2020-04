Saviola contó la particular situación que se vive en Andorra

El ex futbolista del seleccionado argentino Javier Saviola describió hoy que en Andorra, donde reside, está "todo paralizado" por el coronavirus.



“Si bien acá hubo bastantes casos para ser un país tan pequeño, hay mucha conciencia por parte de la gente. Todos están tomando muchas precauciones, que es lo más importante. El país está paralizado, han sido muy estrictos con eso", detalló el ex River Plate.



"La situación es preocupante, tenemos que respetarnos. Lo más importante es tomar dimensión de lo que está sucediendo. La gente no sale de sus casas, solo lo hace para pasear al perro en cien metros o para ir al supermercado tomando las precauciones necesarias”, reconoció Saviola, con pasado en Real Madrid y Barcelona, en un declaraciones realizadas al sitio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).





Andorra tiene 723 casos activos de coronavirus, con 37 muertos, sobre poco más de 77.000 habitantes.



Por otro lado, Saviola, ahora entrenador, recordó su participación en el Mundial Sub-20 2001, en el que Argentina fue anfitrión y campeón: “Ese torneo es uno de los logros futbolísticos más importantes de mi vida. Éramos todos muy chicos, aunque es verdad que algunos ya habíamos debutado en Primera División pero no éramos reconocidos como lo fuimos después la mayoría".