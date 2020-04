Cagna opinó sobre la labor de Riquelme como dirigente

Diego Cagna, ex jugador y capitán de Boca en el equipo que consiguió los títulos en la época dorada de Carlos Bianchi, dijo hoy que Juan Román Riquelme "está haciendo muy bien" su tarea como dirigente y responsable del fútbol del club "xeneize".



"Uno lo veía a Román de compañero y nunca pensaba que podía ser dirigente, pero lo está haciendo muy bien. Tampoco al Chelo (Marcelo Delgado) o Raúl (Cascini), pero los resultados los están ayudando y me alegro. Ojalá que la nueva comisión directiva pueda encaminar a Boca", señaló Cagna en FM Late 93.1.



"Al que de jugador uno le veía más pasta de líder era a Jorge (Bermúdez) y también voz de mando. Por temperamento tenía más el perfil para conducir", analizó el también ex integrante del seleccionado argentino.



Al recordar los logros de aquel equipo del "Virrey", el ex volante destacó: "teníamos buenos jugadores pero Bianchi tenía el mérito de hacer jugar bien al que entraba. Había hambre de gloria, ganas de triunfar en Boca".



"Cuando en la primera etapa me designó capitán me sorprendió. Es una responsabilidad muy grande llevar la cinta de capitán en Boca. Tenés que encargarte de muchos temas, más allá de la responsabilidad del equipo", agregó.



Al ser consultado si tiene el sueño de dirigir a Boca alguna vez, no dudó: "Lo que siento por el club es único. Sueño con dirigir a Boca alguna vez. Hay que ver qué pasa con el tiempo", dijo el ex DT de Tigre que llevó al "Matador" a pelear el campeonato Apertura 2008, que finalmente ganó Boca.



En cuanto al logro más importante con la camiseta de Boca, dijo que "la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental fueron los títulos que más festejé en Boca. Disfruté mucho de mi paso por esa institución", remarcó Cagna, surgido en Argentinos Juniors y con paso también por Independiente y Villarreal de España.



Cagna, de 50 años, dirigió también a Estudiantes de La Plata, Newell's, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba y Colo Colo de Chile.