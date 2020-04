Conmoción: lo desafectaron de las inferiores de Colón y se suicidó

Alexis Ferlini, un joven arquero oriundo de Santo Tomé, fue dejado libre por Colón y decidió quitarse la vida, triste noticia que confirmó su padre con un desgarrador mensaje en las redes sociales. El perfil "A todo Colón", escribió sus condolencias y fue en esa publicación donde Ariel se desahogó con sentidas palabras.

"Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles y hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé. En Colón me lo dejaron libre y luego lo querían en Arsenal y Platense lo querían ya. Pero ya no había tiempo de ficharlo. No sé qué le pasó, estaba bien en casa con la familia y su novia", escribió.

Y continuó: "El bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente ya no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pase más a nadie estas cosas, menos a los chicos del club.

Luego, en el mismo post, criticó al club sabalero: "Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que le causan a los chicos. Cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser. Ya está, no me lo van a devolver a mi hijo al que amo y amaré toda la vida".

"Solo pido que mi hijo hoy donde esté se encuentre bien y que el único alivio que tengo es que un día me iré para estar con él. Perdón gente pero estoy destrozado, cuiden los chicos. Gracias a todos", cerró. Hasta el momento, desde el club no se han pronunciado al respecto.