Gimnasta argentina anunció su retiro con una gravísima denuncia

La gimnasta marplatense Ayelén Tarabini anunció su retiro de la actividad en medio de la cuarentena en una carta publicada en sus redes sociales, donde acusó de maltrato al brasileño Roger Medina, head coach del seleccionado argentino desde 2019.



"Aproveché la cuarentena para encontrar las palabras adecuadas para despedirme", escribió Tarabini, de 27 años, ex número 1 del ranking mundial FIG en 2015 en viga y piso.



Y, acotó: "Mucha gente me escribe para preguntarme si voy a clasificar a los Juegos de Tokio y la respuesta es NO".





Según la gimnasta, la filosofía de trabajo del entrenador Roger Medina "no era para nada acorde a mi edad y a las lesiones que tuve en mi carrera. Él dijo que todas éramos iguales y que no le importaba la que tenía 13 años o 27. Todos los días hacíamos la misma preparación física, los mismos ejercicios sin importar nada".



Tarabini relató que el coach de la selección "pretendía que hiciera 30 dobles mortales por día sin entrar en calor. Tras una etapa muy dura y mal entrenamiento, cuando volví a mi gimnasio, sufrí un desgarro de más de cuatro centímetros, casi me vuelvo a romper el tendón de Aquiles".



La gimnasta había sufrido la rotura del tendón de Aquiles en dos oportunidades, en 2011 en el pie izquierdo y en el derecho en 2015.



Además, en su carta, Tarabini contó una fuerte pelea con Medina en la previa a la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima, después de recuperarse de aquella lesión.



"Me empezó a gritar y a faltar el respeto porque llegué unos minutos tarde a la entrada en calor. Cuando le pedí perdón y le dije que había llegado tarde porque mi entrenadora me estaba estirando por la lesión, me gritó que no le importaba. Logró sacarme del equipo como quería", contó.



Tras no poder ir a Lima, Tarabini siguió entrenando por su cuenta y en octubre volvió al equipo y viajó a Alemania para competir en el Mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Entonces se cruzó nuevamente con Roger Medina porque no la dejó competir en la prueba de piso, entre otros problemas. La Confederación Argentina de Gimnasia respaldó al entrenador ante las quejas de Tarabini, por lo cual la marplatense decidió renunciar.



"Me duele en el alma por todo lo que le di al país y a la gimnasia argentina, y que no valoraron nada", expresó Tarabini, la atleta más chica de la delegación argentina en participar en los Juegos Panamericanos de Río en 2007 y ganadora de dos medallas internacionales en la Copa del Mundo 2008.