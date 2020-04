Escalofriante relato de un ex compañero de Messi que tuvo coronavirus

View this post on Instagram

Tekrar neu015feli gu00fcnlere az kaldu0131 dualaru0131nu0131zu0131 eksik etmeyin ud83dude4fud83dude4fud83dude4f #ru00fcu015ftu00fcreu00e7ber #rusturecber #barcelona #fenerbahu00e7e #beu015fiktau015f #tu00fcrkiye #goalkeeper #football #uefa #covid_19 #corona