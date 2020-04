La explosiva confesión de Lamolina de un Superclásico en Mendoza

Francisco Lamolina recordó una insólita anécdota en un Superclásico de verano. La historia sucedió en una Copa Revancha de Mendoza entre Guillermo Barros Schelotto y Eduardo Berizzo, en un partido de 1999 en el que Boca venció 3-0 a River.

El ex árbitro habló con 'Planeta 947' y relató: "Yo veía que Guillermo lo cargaba, lo cargaba y lo cargaba a Berizzo. Le tomaba el pelo. En un momento se acerca el defensor y me dice ‘¿podés creer que somos compañeros en la Selección y me carga?’. Pasé por al lado y le dije que le pegara una patada. Me miró sorprendido, cómo no entendiendo lo que estaba escuchando. ‘¿En serio?’, me pregunta. 'Una, una sola'.