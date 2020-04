Tras 79 años, Pelé dijo de qué club es hincha

Pelé puso fin a su carrera en 1977, a sus 36 años, justo cuando Diego Armando Maradona comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional, y desde entonces los estadistas y aficionados discuten sobre la cantidad de goles que marcó, que según él son 1.282. Pero ese no es el único misterio que gira en torno al ex goleador.

En su larga trayectoria, el astro sudamericano jugó solamente en dos clubes, Santos de Brasil y New York Cosmos de los Estados Unidos. Su imagen está siempre relacionada a estos dos elencos y, lógicamente a la selección brasileña, con la que ganó tres Mundiales, sin embargo su corazón no pertenece a ninguno de estos dos elencos.

Según él mismo contó en una entrevista que fue publicada este martes por el canal de Youtube Pilhado, no era el conjunto paulista el que lo enamoró de pequeño: “La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco”.

Ante la sorpresa del entrevistador, Pelé insistió: “No fui, soy vascaiano. Por si no se acuerdan soy de Vasco”. Incluso recordó que en 1957 vistió la camiseta del conjunto de sus amores durante tres partidos en un torneo amistoso celebrado en el Maracaná. Aquella actuación le permitió llegar a la selección de Brasil, en un duelo por la Copa Roca de 1957 ante la Argentina y al siguiente año integraría el plantel que representó a su país en el Mundial de Suecia 1958. La historia posterior es de público conocimiento.

Su vínculo con el Vasco Da Gama es increíble ya que justamente a ese equipo le marcó su gol mil. Fue el 19 de noviembre de 1969 en un cotejo correspondiente al torneo Roberto Gomes Pedrosa, equivalente al actual Brasileirao, que se celebró en el Maracaná, ante 65.157 espectadores. Aquella noche, de penal, Pelé se convirtió en leyenda.

Por estos días, el ex futbolista pasa horas difíciles luego de que su hermano, conocido como Zoca, falleciera a los 77 años de cáncer en la próstata. Jair Arantes do Nascimento falleció el miércoles y el funeral se iba a realizó el jueves aunque Pelé no pudo asistir, pues está en auto aislamiento debido a la pandemia de coronavirus, dijo su portavoz Pepito Fornos.