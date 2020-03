El Patrón se la jugó: "Boca va a terminar arriba de River"

Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el sábado desde las 21.00 con el arbitraje de Facundo Tello por la última fecha de la Superliga. La definición está al rojo vivo, ya que River tendrá que ir a Tucumán para jugar contra Atlético a la misma hora con Patricio Loustau como juez y por la pantalla de TNT Sports.

Jorge Bermúdez, ex jugador del Xeneize, está muy esperanzado en que su equipo salga campeón. "Boca va a terminar por encima de River", tiró el colombiano. Y agregó: "Me imagino muy contento, en el living de mi casa, disfrutando el momento. Recibimos un premio de Dios más rápido de lo pensado. Hemos sido honestos con el club. Conocimos poco a poco las esquinas de nuestro trabajo. Cada vez nos identificamos más. Sigo enamorado del club cada vez más. El sábado a la noche me veo muy contento y disfrutando".

Móvil en vivo uD83DuDCE1 con Jorge Bermúdez - Consejo de Fútbol @BocaJrsOficial: "Boca terminará arriba de River."#SeHablaAsíDIRECTV pic.twitter.com/MkqFQWproA — De Fútbol Se Habla Así (@sehablaasi) March 5, 2020

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de una superfinal. "Daría todo para que el partido del sábado fuera Boca-River. Tengo unas ganas de volver a encontrarlos", indicó. "Boca hoy está mejor para un desempate", sorprendió diálogo con Directv Sports.

Además, sostuvo que Carlos Tevez "ama a Boca" como él. Y cerró: "Hoy es nuestra máxima referencia. Verlo disfrutar cada entrenamiento como un chico de 18 años es un halago. Creo que lo está disfrutando".

Con respecto a la visita de Diego Armando Maradona a La Bombonera, dijo: "A nadie en Boca le interesa que Diego pase un mal momento. No encuentro en níngun rincón del club malestar respecto a entregar un reconocimiento a Maradona. Tenemos el mejor deseo de que tenga el mejor reconocimiento posible. Ojalá pueda recibir todo el calor humano del pueblo de Boca".