La FIA cerró su investigación sobre Ferrari

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) respondió hoy a la queja emitida por siete equipos de la Fórmula 1 y explicó que cerró su investigación sobre Ferrari por la "imposibilidad de conseguir pruebas de una infracción" por parte de la escudería italiana con su unidad de potencia.



La FIA añadio que quiso evitar "las consecuencias negativas que conllevaría un litigio prolongado", informó la agencia DPA.



"Las investigaciones exhaustivas durante 2019 levantaron sospechas de que la unidad de potencia de Ferrari podría no operar en todo momento dentro de la normativa FIA. Ferrari se opuso firmemente a las sospechas y reiteró que su unidad de potencia siempre operaba de conformidad con la normativa", explicó el organismo en un comunicado.



"La FIA no quedó completamente satisfecha, pero decidió que una acción adicional no necesariamente resultaría en un caso concluyente, debido a la complejidad del asunto y a la imposibilidad material de conseguir pruebas inequívocas de una infracción", añadió.



Por ello, y para "evitar las consecuencias negativas que conllevaría un litigio prolongado, especialmente a la luz de la incertidumbre del resultado de dichos litigios y en el mejor interés del Campeonato y las partes interesadas", la FIA decidió "tramitar un acuerdo efectivo y disuasorio con Ferrari para dar por concluido el procedimiento".





"Este tipo de acuerdo es una herramienta legal reconocida como un componente esencial de cualquier sistema disciplinario y es utilizado por muchas autoridades públicas y otras federaciones deportivas en la resolución de disputas. La FIA tomará todas las medidas necesarias para proteger el deporte y su reputación como regulador del Campeonato Mundial de Fórmula 1", cerró.



Esta respuesta llega un día después de que McLaren, Red Bull, Mercedes, Racing Point, Renault, Alpha Tauri y Williams emitieran un comunicado conjunto para denunciar el acuerdo confidencial FIA-Ferrari, firmado la semana pasada, y amenazaran con acciones legales para aclarar el asunto.



"Los equipos firmantes estamos sorprendidos y conmocionados por la declaración de la FIA con respecto a la conclusión de su investigación sobre la unidad de potencia de la escudería Ferrari. Un regulador deportivo internacional tiene la responsabilidad de actuar con los más altos estándares de gobernanza, integridad y transparencia", lamentaron.



El inicio de la temporada 2020 de la F1 está previsto para el 15 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne.