Mauro Zárate dijo dónde le gustaría terminar su carrera

El delantero de Boca Juniors Mauro Zárate expresó hoy su deseo de poder continuar en el club después de junio, cuando finaliza su contrato, y extender el vínculo hasta terminar su carrera.



El atacante, de 33 años, admitió que le gustaría terminar su carrera en el "xeneize" pero remarcó que todavía no habló con la dirigencia sobre su continuidad después del 30 de junio, fecha en la culmina su vínculo con el club.



"Decidí venir a Boca porque sabía que iba a ser todo muy lindo. Estoy contento porque fue una buena decisión", afirmó Zárate, quien llegó al club a mediados de 2018 luego de una polémica salida de Vélez Sarsfield.



El ex Lazio, de Italia, contó, en radio La Red, que todavía no habló con la dirigencia pero en caso de que le ofrezcan un contrato extenso aceptaría ya que le "gustaría terminar" su carrera en La Ribera.





"Quería jugar antes de hablar con Román (Riquelme, actual vicepresidente segundo de Boca) pero con esto del parate habrá que esperar un poco más", señaló el delantero que no tuvo tanto continuidad en el año por una serie de lesiones musculares.



"A mí me convence el técnico que tiene huevos y voz de mando. Eso me hace tener confianza. Después depende de uno si juega o no. Si no tengo un buen rendimiento o hay otro mejor, hay que seguir mejorando", explicó.



Sobre el parate por la pandemia de coronavirus, Zárate contó que tienen dos turnos de trabajo bajo la supervisión del preparador físico.



"A la mañana hacemos algo de movilidad y a la tarde tenemos una videollamada grupal con diez o doce jugadores para hacer algo más específico", relató.