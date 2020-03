“Cuando conocí a Ronaldo estaba intentando mantener un cenicero en su panza”

Peter Crouch, el longilíneo ex internacional inglés de 39 años que explotó en el Liverpool pero que pasó también por el Tottenham y el Stoke City, ha respondido a preguntas de los aficionados a través de las redes sociales.

Crouch, que colgó los botines meses atrás, explica cómo conoció a Ronaldo Nazario, el ‘Fenómeno’, que hoy es máximo mandatario del Real Valladolid. ““¡Estaba de vacaciones en Ibiza y le vi en la playa. Estaba en medio de botellas de cerveza y tratando de equilibrar un cenicero con su barriga”, empieza diciendo del exmadridista.

“Cada vez que terminaba de beber, la supermodelo que estaba con él traía otra de inmediato. Obviamente, no perdí la oportunidad de pedirle una foto. Esperaba que me reconociera, pero la verdad es que no tenía idea de que yo era un jugador profesional”, lamenta con cierto tono de humor.

Reconoció que jugar junto al brasileño, tres veces elegido el mejor del mundo, habría sido especial. “No sé si nuestros estilos coincidirían, pero 90 minutos con él serían los mejores de mi vida”, dijo.