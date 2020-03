Batista: "La suspensión de Tokio 2020 fue una decisión lógica"

Fernando "Bocha" Batista, el entrenador del seleccionado argentino de fútbol olímpico, aseguró hoy que la decisión de suspender los Juegos de Tokio 2020 fue "lógica" y mientras aguarda por la nueva fecha de disputa ya planea un 2021 "con mucha competencia".



"La suspensión me la esperaba, creo que fue una decisión lógica. Muchos atletas, además de los jugadores de fútbol, no iban a llegar de la mejor manera y también iban a competir con algo de miedo", manifestó el "Bocha" Batista en diálogo con Télam mientras atraviesa el período de aislamiento social por el coronavirus desde su casa.

Antes de la decisión del Comité Olímpico Internacional de posponer los Juegos de Tokio 2020, el entrenador del seleccionado sub 23 ya había entregado la lista previa de 50 futbolistas pero con la postergación, al menos, 17 de ellos superarán el límite de edad.



"Vamos a ver qué pasa con los jugadores categoría 97. A mí no me afecta, vamos a seguir trabajando", subrayó Batista, quien en dicha nómina había incluido a figuras del fútbol europeo como Lautaro Martínez, goleador de Inter, de Italia, y pieza importante del seleccionado mayor.



"Cuando uno hace una lista sabe que después hay que achicarla o tiene que negociar con los clubes. Yo hablé con (Lionel) Scaloni y me dio libertad para elegir", explicó el DT, que también metió en la lista a otros jugadores con presente en el equipo de Scaloni como Lisandro Martínez (Ajax, Holanda), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, Alemania) y Nicolás González (Stuttgart, Alemania).



"Hablé con la mayoría de los jugadores de afuera pero más que nada desde lo humano porque cada uno tiene una rutina específica en cada club", contó Batista, quien por ese contacto diario con sus dirigidos involuntariamente reveló el caso positivo de coronavirus Matías "Monito" Vargas, ex Vélez Sarsfield y actualmente en Espanyol, de España.



Con la postergación confirmada de los Juegos Olímpicos, el "Bocha" ya planea un 2021 "movidito" y con "mucha competencia", ya que también estará a cargo del Sudamericano sub 20 que servirá de clasificatorio para el Mundial de la categoría en Indonesia.



No obstante, el DT podría estar al frente de todos los torneos si los Juegos Olímpicos mantienen su fecha de inicio a fines de julio ya que el Sudamericano sería en enero y el Mundial sub 20 está programado entre el 20 de mayo y el 11 de junio.



En este sentido, Batista indicó estar "entusiasmado" con la camada de jugadores categoría 2001 y 2002 que tendrá a disposición para formar el plantel de la sub 20.



Muchos de ellos llegarán con la experiencia del sudamericano sub 17 conquistado el año pasado en Perú y del Mundial de Brasil de la categoría que encabezó el cuerpo técnico de Pablo Aimar y Diego Placente.



"Muchos llegarán con 60 o 70 partidos con los selecciones juveniles por el gran trabajo que hicieron Pablo y Diego. Esa es la idea del proyecto", valoró el "Bocha".



Uno de la mencionada generación que tiene gran proyección es el enganche de Argentinos Juniors Matko Miljevic, quien luego de jugar un torneo juvenil con Argentina también viajó a Estados Unidos para entrenarse con el seleccionado juvenil de dicho país.



"Lo conozco muy bien porque lo llevé yo a Argentinos Juniors. Además de Estados Unidos también tiene la posibilidad de jugar para Croacia. Está en consideración pero la decisión la tendrá que tomar él", aclaró.



El entrenador, hermano de Sergio "Checho" Batista, aprovecha los días de aislamiento para "mirar series" y aunque reconoce que por momentos da "vueltas por la casa" remarcó la importancia de mantenerse así para pasar ésta "difícil situación".