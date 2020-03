El divertido pedido del Pity Martínez y Driussi a Juanfer Quintero

Gonzalo Martínez y Sebastián Driussi compartieron una transmisión en Instagram donde hablaron de muchos temas. Uno de los temas fue en qué momento de sus carreras volverán a vestir la banda y confesaron: "Volvería a los 27 o 28 años", dijo el delantero, es decir en tres o cuatro años.

En cambio, el Pity le respondió: "¡Pará! Vos porque te fuiste muy joven, yo tengo 26... A los 31 o /32 vuelvo". Las revelaciones revolucionaron a los hinchas que estaban conectados pero faltaba un momento muy particular donde los dos, casi al mismo tiempo, pidieron los mismo.

Ocurrió cuando el mendocino notó que Juanfer Quintero se había enganchado al video para seguir la charla. "Mirá Juanfer, apareció el dedo gordo", dijo el Pity en risas. Y Driussi respondió: "Me hubiese gustado jugar con ese gordo". Pero no quedó ahi el tema ya que el jugador del Zenit tiró la frase "se quiere ir ahora el tipo". Y los dos pidieron: "Dónde te querés ir gordo, quedate ahí. Quedate en River, no te vayas".

Ante estos curiosos pedidos, el colombiano habrá esbozado una sonrisa aunque es difícil saber cuál será la decisión que tomará para su futuro. Lo cierto es que los hinchas no quieren que se vaya, y los ex River, tampoco. ¿Qué hará?