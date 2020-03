La confesión del Pity Martínez que esperaba el hincha de River

En medio de la cuarentena en Estados Unidos, el Pity Martínez se tomó unos minutos y dialogó mano a mano con el periodista Federico Bulos. El ex River contó cómo está viviendo el aislamiento obligatorio y tiró una frase que ilusionó a los hinchas del Millonario.

"Ni a la peluquería puedo ir. Estamos encerrados con mi familia, haciendo caso a lo que nos dicen, y con mi vieja que justo vino de visita y tuvimos la mala suerte de que nos toque esto. De fútbol, poco y nada. Estuve mirando unos videos de goles de (Lionel) Messi, pero duran como una hora porque hizo un montón. También de Diego (Maradona) porque no lo vi jugar", manifestó Martínez.

Por su parte, el Pity recordó su paso por River y fue contundente: "La gente me manda mensajes todos los días con imágenes del gol a Boca pese a que ya ha pasado bastante tiempo. Entonces a esa jugada la sigo viendo todo el tiempo. Es difícil poner una fecha porque en el fútbol nunca se sabe, pero si es por mí digo que no falta mucho. Me encantaría volver dentro de poco a River", sintetizó el actual jugadores de Atlanta United.