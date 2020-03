Charlas con el Cholo, literatura y ejercicios: la cuarentena de Nelson Vivas

El argentino Nelson Vivas, radicado en Madrid y miembro del cuerpo técnico del Atlético que dirige Diego Simeone, se manifestó hoy "esperanzado de que en España descienda la curva de contagio" y envió un mensaje a los argentinos: "Les digo cada día, a mi familia, a mis amigos, a mi gente más querida, a todos mis compatriotas, que por favor acaten las medidas sanitarias y sobre todo la de aislarse, una de las principales herramientas para derrotar al virus".

Vivas, de 50 años, empleó la palabra "confinados" para describir cómo vive estas horas en la capital española, "junto a un amigo que vino a visitarme algunos días antes de que el gobierno decida la cuarentena y con el que organizamos una rutina para cocinar, alimentarnos, limpiar, hacer las camas y ordenar. Hace dos días que salimos solo a sacar la basura".

En diálogo con Télam, el ex jugador de Quilmes, Boca, River, Arsenal de Inglaterra, Inter de Italia y la Selección Nacional, señaló: "Estamos bien, sanos, es bueno el estado de ánimo y en mi caso puedo decir que me mantengo optimista a pesar de todo. Mi esposa quedó en la Argentina y también está bien, como mis tres hijas y mi hijo. Acá, mucho no se puede hacer, o en todo caso hago lo que corresponde y por supuesto me vínculo con mi entorno laboral".

Tras eliminar a Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 11 de marzo, en Anfield, Atlético de Madrid tenía previsto jugar con Athletic de Bilbao el viernes 13 en San Mamés, a puertas cerradas, pero los hechos se precipitaron y ya no hubo ni partidos ni entrenamientos,

Desde entonces cada futbolista del Aleti recibe indicaciones personalizadas, normas de mantenimiento del estado físico, videos destinados a refrescar los principios de los diferentes sistemas de juego y una vianda provista por la empresa de catering del club que atiende la dieta específica de cada quien.

Hacia la mitad de 2018, tras la renuncia del luso Tiago Mendes como uno de los entrenadores alternos del Aleti (el otro es Germán Burgos, el Mono), el "Cholo" Simeone convocó a Vivas, con quien había trabajado en Racing, Estudiantes, River y San Lorenzo.

Aplicado y minucioso, el nicoleño Vivas hizo notar que por estas horas ajusta su trabajo a las circunstancias y a sus consabidas limitaciones: "Estoy en permanente comunicación con mi entorno laboral y cada uno desde su lugar gestiona, administra y emplea las herramientas de que dispone. Si bien entrenar no se puede, con lo que tenemos buscamos el mayor progreso posible. Así transcurren los días".

Acerca de las actividades adicionales que no atañen a su condición de entrenador, narró Vivas que mira televisión pero que en los días últimos "lo dosifico, a veces la información te sobrepasa e influye demasiado en tu percepción de las cosas" y que fuera de eso "hago ejercicios, bicicleta fija, pesas, miro películas y leo bastante".

En clave confidencial se detuvo en un libro en particular: "Estoy con El Libro del Tabú, de Alan Watts, y sobre todo con El Tao de la Física, de Fritjof Capra, un texto profundo, hermoso, se lo recomiendo a todos los interesados en los misterios de la vida y en los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental".

En relación con la conducta de los habitantes de Madrid, observó que "costó un poco, pero desde que se tomaron las medidas de fondo y las restricciones se hicieron rigurosas, la mayoría cumple con las normativas sanitarias. Es cierto que en el supermercado, por ejemplo, hay mayores riesgos de contagio, por eso voy lo menos posible, pero se vive un clima de respeto y solidaridad, sin corridas, sin desesperación".

Vivas celebró las decisiones del gobierno argentino y abogó por una profundización de "la conciencia, es fundamental tomar conciencia de lo delicado del momento y de lo contagioso que es esto que nos ataca. Cada día se lo digo a mis familiares y a mis amigos, pero es lo que quiero para todos mis compatriotas. Que por favor acaten las medidas, que tomen los recaudos para no contagiarse ni contagiar, que piensen que más tarde o más temprano esto pasará. Anticiparse, aislarse, para evitar el colapso sanitario y que así crezcan las posibilidades de derrotar al virus".