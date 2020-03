Renault aprovechó la cuarentena para presentar su nuevo equipo

El Renault Sport Castrol Team de Súper TC2000 se presentó formalmente y confirmó el staff de pilotos, directivos y técnicos que, en la temporada 2020, defenderán el número 1 en la divisional más tecnológica de Sudamérica.

¿Estás listo para para verlos correr?@FacundoArdusso @leonelpernia@matumilla @Tomi_Gagliardi @RenaultArg pic.twitter.com/2SmNGKZ3d7 — Renault Sport ARG (@RenaultSportARG) March 19, 2020

Mantuvo la misma estructura ganadora con mínimos cambios: bajo la dirección deportiva de Miguel Ángel Guerra y con la gestión técnica del Ambrogio Racing, los cuatro nombres que defenderán los colores del “Rombo” esta temporada serán: el último campeón Leonel Pernía, el campeón 2017/2018 Facundo Ardusso, Matías Milla y Tomás Gagliardi Genné, que se suma a la escuadra.

"Aquello de ‘lo difícil no es llegar sino mantenerse’… puede ser cierto. Yo llegué a donde quería: pelear todos los años por el número uno. A mí me costó mucho, fueron cinco subcampeonatos y nunca aflojé. Este título, por un lado me da tranquilidad y me quita esa presión…, pero por otro no lo quiero soltar y lo voy a defender con todo", sostuvo Pernía.

Por distintas razones éste será un certamen especial en las 40 temporadas que tiene la historia de la categoría. Modificaciones en el rubro reglamentario-deportivo, nuevas soluciones en el aspecto técnico y definiciones más audaces en el plano aerodinámico harán que los Renault Fluence GT oficiales luzcan renovados.