Así cualquiera: Girolami pasa la cuarentena arriba de un simulador

View this post on Instagram

u0026gt; He llegado a mi pau00eds ud83cudde6ud83cuddf7 hace unos du00edas y aquu00ed voy a estar aislado cumpliendo con la cuarentena. No tengo ningu00fan su00edntoma de #COVID-19 pero no veru00e9 a mi familia/amigos ya que es imprescindible reducir el contacto. Responsabilidad ante todo, mu00e1s au00fan al haber estado en u00e1rea de riesgo compartiendo el Paddock de #F1 en Melbourne. Cuidu00e9monos entre todos. #YoMeQuedoEnMiCasa . u0026gt; I arrived at my country ud83cudde6ud83cuddf7 a few days ago and here I will be isolated for a couple of weeks. No symptoms of #COVID-19, but I wonu2019t see my family/friends, as it is vital to reduce social contact. Responsibility above everything, after sharing a risky area like the #F1 paddock at Melbourne. Letu2019s take care between all of us. #IStayAtHome