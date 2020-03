Ronaldinho la descosió en la cárcel y ganó su primer torneo

El crack brasileño Ronaldinho Gaúcho cumplió una semana en prisión preventiva en Asunción, Paraguay, desde donde cada día aparecen nuevas imágenes. Las últimas, haciendo lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol. El ex 10 del Barcelona disputó un torneo penitenciario con un premio curioso: un lechón de 15 kilos que se llevó el equipo del ex futbolista.

Desde Paraguay llegan varias versiones. La victoria fue por 11-2 y el brasileño se exhibió. Algunos periodistas que siguen de cerca la vida de Ronnie en la cárcel apuntan que habría marcado 5 goles y dio seis asistencias, aunque otras informaciones apuntan otros números distintos, aunque parecidos.

¿ALGUNA VEZ LO HABRÁN SOÑADO?



Inédito vídeo de Ronaldinho Gaúcho jugando fútbol en la Agrupación Especializada pic.twitter.com/gChAI7E43A — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 14, 2020

Ronaldinho se encuentra en la prisión Agrupación Especializada en Asunción (Paraguay) tras haber entrado al país sudamericano con un pasaporte falso junto a su hermano Roberto y, como no podía ser de otra manera, su ingreso en la cárcel ha provocado una gran expectación entre los internos, hasta el punto que hubo disputas entre ellos para convencer al brasileño para que fiche por su equipo de cara al torneo de fútbol sala en el centro penitenciario. Se especuló, además, que le habrían marcado unas normas, como por ejemplo no poder marcar goles.

Amigos, esto es REAL uD83DuDE33uD83DuDD1F |



Todo futbolero conoce esta jugada que hizo Ronaldinho en el partidito con los presos.



¡QUÉ MOMENTO PARA ESTAR VIVO! pic.twitter.com/i2DFkzRrZG — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 14, 2020

Por otro lado, en Paraguay aseguran que el ex futbolista habría formado parte del equipo en el que estaba el ex dirigente del fútbol paraguayo Fernando González Karjallo. Según la televisión paraguaya, uno de los momentos que además arrancó las risas de otros presos fue un regate que Ronaldino hizo al ex diputado paraguayo Miguel Cuevas, en prisión por corrupción, que habría acabado en el suelo.