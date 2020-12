Fuerte amenaza de Rocío Oliva contra el entorno de Diego Maradona: "Agárrense"

Rocío Oliva volvió a apuntar contra el entorno de Diego Maradona, a una semana de la muerte del Diez. En su rol de panelista de Polémica en el bar advirtió: "cuando arranque yo (a hablar), agárrense", provocando una reacción de todos por conocer detalles.

"Si yo hablara... toda la noche estaría. Hoy hace una semana falleció Diego, vamos a tener respeto. Pero yo también voy a seguir hablando en el camino, no es todo como parece", sostuvo la ex futbolista.

"A los que no les interesa que Rocío cuente, no la busquen y no la provoquen... Ya estuvieron demasiado mal el otro día", declaró Gastón Recondo en clara alusión a lo que la joven tuvo que pasar en la medianoche del jueves cuando le negaron el ingreso al velatorio en Casa Rosada.

En tanto, Horacio Cabak quiso que Oliva responda qué persona era "intocable" en el entorno deMaradona. Sin titubear y a modo desafiante lanzó: "Rocío Oliva", respuesta que generó más misterio sobre lo que puede llegar a revelar próximamente.

"Tengo cartas hermosas. Yo quiero demostrar públicamente que Diego era mejor persona que jugador, ni siquiera es lo que dicen. Entonces cuando yo tenga que hablar de Diego voy a decir todo para que la gente que no pudo despedirse lo pueda conocer y sepa lo grande, amoroso y divino que era", concluyó la panelista.

Recordemos, que un día antes, Roció se defendió tras las críticas que recibió por asistir al ciclo de América unas horas después de conocerse la triste noticia de la muerte del astro del fútbol: "En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad".