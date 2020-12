Escandalosa confesión: le pidieron fotos en topless a cambio de una butaca en Indy Lights

El automovilismo internacional se horrorizó tras conocer el hecho que destapó la piloto Emma Kimiläinen, quien confesó que en 2010 una escudería de la categoría Indy Lights de los Estados Unidos le hizo una oferta para integrarse al equipo a cambio de hacer unas fotos desnudas para un patrocinador.

Obviamente, se negó a dicha solicitud realizada por una revista masculina erótica que era uno de los patrocinadores de la escudería: "Me han ocurrido cosas muy raras a lo largo de mis 28 años de trayectoria y una de ellas fue cuando me ofrecieron un asiento de Indy Lights, hace diez años, pero me pedían posar en topless para una revista masculina erótica".

"Estaba yendo para allí, pero llamé y quería enterarme bien. A partir de ahí, la respuesta fue: 'Hemos tenido algunos desacuerdos con nuestro socio. Originalmente se acordó que en bikini, pero ahora las fotos deberían ser en topless'. Me pregunté qué pasaba hasta que quedó claro que este socio era una revista masculina erótica. Por supuesto rechacé esa oferta sin dudarlo", agregó.

Emma no quiso revelar el nombre de la escudería pero, con su declaración, dejó en claro que había aceptado posar en traje de baño: "Afortunadamente, muchas cosas han cambiado para mejor en lo que respecta a los derechos de las mujeres y la igualdad en este tiempo… hoy en día esa oferta parece absurda e incorrecta, pero el mundo era bastante diferente hace diez años".

"Incluso aunque me lo tome con humor como ‘una de las locuras’ que me han ocurrido durante estos años, muestra la importancia del trabajo que la W Series han hecho y están haciendo para mejorar la igualdad y diversidad en este deporte, en el que las raíces de una imagen diferente de la mujer son muy profundas", cerró.