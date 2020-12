Un día, Lionel Messi habló del dinero que tiene

En un momento de la entrevista exclusiva con Jordi Évole, el periodista le ha preguntado a Messi por su dinero. La cuestión era simple: ¿sabes cuánto dinero tienes?

Y la respuesta de Messi ha sido contundente: "Sí, sé lo que tengo, sé lo que hago y lo que no hago. Estoy al tanto de todo".

El argentino también se ha referido a sus problemas con Hacienda:

"No sé si me están investigando más o no. Tuve un problema con Hacienda en el cual estaba asesorado por abogados y terminó solucionándose. Pasó todo eso y no me quejo, pero sí me quejo del trato que recibí, porque creo que fue desmesurado, sobre todo por parte de la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quienes me atacaron y me dolió ese trato".

Finalmente sobre sus orígenes, ha negado que su familia fuera pobre.

"Mi familia no era pobre pero era una familia de clase media baja, no me faltó nunca nada, vivíamos bien pero no con grandes lujos".