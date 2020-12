Témpano Sam marcó el ritmo del cierre de la temporada

El bueno de Témpano Sam cerró la temporada 2020 del Hipódromo Mendoza con una nueva victoria para su brillante campaña. El pensionista de Ramón Abrales fue uno de los picos más altos de una muy buena jornada de carreras. El turf mendocino, que durante este año pasó por distintos estadíos, pudo clausurar el año mostrando muy buenos síntomas. La de hoy fue una jornada por demás prolija, más allá de que le faltaron las cuadreras. Ojalá que durante 2021 se pueda retomar la buena senda de hoy y concretar el tan esperado crecimiento de la actividad.

Volviendo a las carreras habrá que decir que Témpano Sam continúa demostrando que es uno de los mejores del medio. Hoy sumó su tercer triunfo jerárquico consecutivo de este año (el día del Vendimia había ganado el clásico de velocidad, luego se impuso en el clásico “Reapertura” del 22 de noviembre sobre 2000 metros y hoy repitió en la misma distancia).

Para la victoria de hoy tuvo que luchar intensamente en los tramos finales ante el bueno de Nevado de Colima (un animal entrenado por Rivamar con roces importantes en los máximos). Al final Témpano Sam, que había dominado la prueba cerca del palo de los 600 metros, terminó venciendo por medio cuerpo a Nevado de Colima en un tiempo de 2’ 3” 4/5 para veinte cuadras. El ganador contó con la muy buena conducción de Cristian López y está al cuidado de Ramón Abrales.

VAPORETTO EN LA CORTA

El clásico “Navidad” (de 1100 metros) quedó en poder de Vaporetto Inc, también pupilo de Ramón Abrales. El vástago de Include desató una gran atropellada para dejar en el camino al creído Gray Fox. El ganador empleó un tiempo de 1’ 5” 3/5 para once cuadras y dejó entrever que tiene todos los papeles en regla como para seguir en la senda del triunfo.

Vaporetto Inc venció por un cuerpo a Gray Fox en el clásico "Navidad" (Foto gentileza José Maluf).

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada fue para el aprendiz Walter Escudero, quien redondeó un brillante triplete de victoria (Lucy Liuu, Seattle Key y Midnight Club). Gran jornada para uno de los jockeys que más ha crecido en los últimos tiempos en el Hipódromo de Mendoza.

LO QUE VIENE

El calendario 2021 aún no está aprobado oficialmente, aunque se habla de que la actividad arrancaría con dos jornadas en el mes de febrero.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SOS BACÁN 2016” (1er Turno) - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOCTOR DE LEY 55 J. Gómez

2° WEDDING DUBAI 53 F. Giménez 1 ½ cpos

3° STRIKE FORCE 53 E. Gaete ½ cpo

4° AIRE PURO 57 H. Betansos pczo

5° EMMBLADOR 58 A. Miranda 1 ½ cpos

6° EMERALD ASIA 57 D. Gómez 3 cpos

7° SANTO SAY 57 A. Marti ½ cpo

U° DR ALDEANO 58 C. López 8 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,50. Dividendo de la Combinada: $ 10,70. Dividendo de la Imperfecta: 101,75. Dividendo de la Trifecta: $ 235,30. Tiempo: 1’ 19” 3/5. Por: Sidney’s Candy y Pure Seduction, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Ugen.

2da carrera

Premio: “SOS BACÁN” (2do Turno) - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BONIFATIA 56 D. Gómez

2° TOMI TREASURE 54 G. Tempesti 4 cpos

3° BRANNISTER 53 E. Gaete 2 ½ cpos

4° TRIP TO VENEZIA 53 J. Gómez 3 cpos

5° SOMMELIER SAM 58 C. López ¾ cpo

6° EMOC JOY 58 A. Miranda 6 cpos

7° RÍO EXPRESIVO 57 A. Marti 2 ½ cpos

U° ONAGRO 55 O. Liendo s/aprec.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 9,10. Dividendo de la Combinada: $ 196,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 23,25. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 18” 3/5. Por: Most Improved y Bella Intérprete, de 4 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe.

3 ra carrera

Premio: “PULPINLLO 2019” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RAPADITO 52 F. Giménez

2° LOOKING DOWN 56 D. Gómez 1 cpo

3° BENEDETTO SCAT 54 A. Marti 14 cpos

4° MAKYMAN 56 H. Betansos 1 cpo

5° THE PRIME RECIT 58 A. Miranda ½ cpo

6° JORDAN SPEED 54 J. Gómez 1 cpo

7° MACHI 54 G. Tempesti ½ cpo

U° BEST CRACK 53 W. Escudero 22 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,40. Dividendo de la Combinada: $ 4. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,45. Dividendo de la Trifecta: $ 34,65. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Expressive Halo y Rapada, de 3 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: Tres Reinas.

4 ta carrera

Premio: “FORAJIDO SAM 2014” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUCY LIUU 52 W. Escudero

2° ASTIYA DE BOCA 58 R. Camiletti 7 cpos

3° BABY BAILA 56 D. Gómez 6 cpos

4° SPRING EVER 54 J. Gómez 2 ½ cpos

5° KAYA 56 H. Betansos 3 cpos

6° LICHA FIRST 54 G. Tempesti 4 cpos

U° TABATINGA 57 A. Marti 8 cpos

No corrieron: (4A) DOÑA MANUELA INC. Dividendo del Ganador: $ 4,55. Dividendo de la Combinada: $ 21,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 52,15. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 12” 1/5. Por: Lucky Island y Juana Fachera, de 5 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita.

5 ta carrera

Clásico: “NAVIDAD” – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VAPORETTO INC 60 D. Gómez

2° GRAY FOX 60 H. Betansos 1 cpo

3° WHO MADE WHO 60 W. Escudero 1 ½ cpos

4° BENNY GOODMAN 60 A. Miranda 2 cpos

5° THE COUNTRY 60 C. López cbza

6° DERROCHONA DE ORO 58 J. Gómez cbza

U° KING RULER 60 S. Fernández 3 cpos

No corrieron: (8) MOJITO BAY. Dividendo del Ganador: $ 4,75. Dividendo de la Combinada: $22,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 16,30. Dividendo de la Trifecta: $ 30,95. Tiempo: 1’ 5” 3/5. Por: Include y Storm Valery, de 6 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal.

6ta carrera

Premio: “CORREME VOS 2018” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DUNCANITA 56 H. Betansos

2° EVERLIGHT 58 A. Miranda ¾ cpo

3° COLUMBUS PRINCESS 53 G. Tempesti pczo

4° MARGARETHA ZELLE (*) 53 E. Gaete 1 ½ cpos

5° CROSERA 56 D. Gómez 1 ½ cpos

6° ICONO POP 57 A. Marti 5 ½ cpos

7° MERELLO CRAFT 52 W. Escudero 1 ½ cpos

U° BOHAMA (**) 54 J. Gómez 4 cpos

(*) Reclamó contra Columbus Princess y no prosperó.

(**) Corrió desestribada.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 8,65. Dividendo de la Combinada: $ 118,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,30. Dividendo de la Trifecta: $ 68,90. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Treasure Beach y Duncan Isa, de 3 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Rodina.

7 ma carrera – Premio: “PIXAR 2013” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEATTLE KEY 52 W. Escudero

2° DORAL SEATTLE 56 J. Gómez 6 cpos

3° EN CUESTIÓN (*) 58 A. Miranda cbza

3° MENEAO RYE (**) 53 G. Tempesti empate

5° ANIMAL INSTINCT 57 A. Marti 2 cpos

U° MS PRIYANCA E. Gaete 4 cpos

(*) y (**) Empataron el tercer puesto.

No corrieron: (2) TOLUCA RYE. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 29,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,95. Dividendo de la Trifecta: (6/1/4) $ 120,25 – (6/1/5) $ 370. Tiempo: 1’ 24” 1/5. Por: Seattle Fitz y Key Card, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Haras Las Pintadas.

8va carrera

Clásico: “CLAUSURA / SR. ÍTALO SALVADOR VIDAL” – (Categoría Interior) - 2000 metros

1° TÉMPANO SAM 60 C. López

2° NEVADO DE COLIMA 60 H. Betansos ½ cpo

3° BRUJITA LIZARDI 58 J. Gómez 9 cpos

4° SUPERMAN 60 S. Fernández ½ pczo

5° EMMA COUNTY 58 W. Escudero 8 cpos

6° DESING D’ AUTORE 60 D. Gómez ¾ cpo

U° RACCONTO 60 F. Giménez 7 cpos

No corrieron: (2) HALLEY. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 4,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,15. Dividendo de la Trifecta: $ 570,70. Tiempo: 2’ 3” 4/5. Por: Alrassaam y Temple Square, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Rondamón.

9na carrera - Premio: “BARAHOM 2011” – (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MIDNIGHT CLUB 52 W. Escudero

2° EMMSAGITARIO 58 A. Miranda ¾ cpo

3° LEÓN DIFERENTE 55 D. Gómez 6 cpos

4° VALIANO 55 R. Camiletti 2 cpos

5° SEITER VAN 53 E. Gaete 2 cpos

6° TENSADO SEATTLE 54 J. Gómez ½ cpo

U° ROYALTY START 53 G. Tempesti 6 cpos

No corrieron: (4) BRUJO NOV. Dividendo del Ganador: $ 8,75. Dividendo de la Combinada: $ 11,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 44,35. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 13” 1/5. Por: Indy Point y Full Night, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.