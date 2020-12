Pésima noticia para River pensando en las semifinales de la Copa Libertadores

Miguel Borja, futbolista del Palmeiras, pero que estaba a préstamo en Junior de Barranquilla, dio a conocer que el club recientemente eliminado de la Copa Sudamericana "no está en condiciones" de comprar sus "derechos de jugador", por lo que deberá retornar al Verdao.

River debe estar atento a esta transacción ya que, si el conjunto brasileño decide retenerlo, el delantero colombiano podría afrontar las instancias de semifinales de la Copa Libertadores que los tiene como protagonistas.

“Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada Juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón. Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto!!!", escribió Borja en sus redes sociales.

La opción de compra por el goleador del torneo colombiano (14) consistía en 4,3 millones de dólares por el 50% del pase, según la prensa brasileña, pero las dificultades económicas no permitieron la transacción, por lo que Borja deberá retornar a Brasil.

El cruce por semifinales entre Palmeiras y River tendrá una primera instancia el 5 de enero en Argentina y una segunda el 12 del mismo mes en Brasil.