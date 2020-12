La Juventus ofrece a Dybala en un trueque que enciende el mercado europeo

El trueque de jugadores en el mercado de pases va a ser moneda corriente, debido a las dificultades económicas que atraviesan los clubes en todo el mundo. La Juventus no se queda atrás y propone un intercambio para poder recuperar a Paul Pogba. Según ESPN, en la negociación propuesta por la Juve está incluido el argentino Paulo Dybala.

La situación del mediocampista francés no es tan sencilla. Tiene contrato hasta 2022 en Manchester United, aunque no está sosteniendo un buen nivel. Sin embargo, desde el conjunto inglés aseguran que no permitirán que la salida Pogba sea en enero, sino que se pospondría hasta mitad de 2021.

Por otro lado, Dybala no se iría solo, sino que estaría acompañado por el mediocampista italiano Federico Bernardeschi. El argentino aún no llegó a un acuerdo con la dirigencia de la Juve para continuar en el club, pese a que llevan una larga negociación.

En las últimas semanas, los rumores de trueque se han acrecentado. En primer lugar, desde la prensa europea sostenían la posibilidad de un intercambio entre Pogba y Cristiano Ronaldo, de tal manera que cada uno retornaría a un exclub.

En tanto, el futbolista cordobés también estuvo implicado en algunas especulaciones parecidas que sostenían que Juventus e Inter iban a la carga por Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, por quien ambos clubes estarían dispuestos a ceder a una figura: Dybala y Lautaro.