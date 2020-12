Conflicto en puerta: Barcelona quiere venderlo ya y él no piensa irse

La prensa española asegura que el Fútbol Club Barcelona quiere desprenderse de Philippe Coutinho en el próximo mercado de pases de enero, ya que luego de consagrarse campeón de la Champions con el Bayern Múnich, con un gran rendimiento, el brasileño otra vez no encuentra su lugar en el club y viene de ser suplente en los últimos partidos ante Juventus y Real Sociedad.

De hecho, la idea es poder venderlo antes de las elecciones presidenciales, que serán el 24 de enero próximo, para poder ayudar a la delicada situación económica que vive el club, muy golpeado por la pandemia y por la pésima gestión de Josep María Bartomeu.

Además de lo económico, el motivo para querer desprenderse de Coutinho radica en la gran irrupción de Pedri, quien pese a su corta edad ha demostrado que puede ser titular, y su salario está muy por debajo del que cobra el brasileño, que es uno de los mejores pagos del plantel.

Coutinho junto a Ansu Fati y Messi.

Pero aquí podría haber un foco de conflicto ya que el ex Liverpool no quiere irse, al menos no en este mercado de pases, ya que quiere revertir su imagen y justificar la gran inversión que hizo el club en 2017 cuando pagó 120 millones de euros más otros 40 en variables al club inglés por su fichaje.

De todas maneras, desde el club Blaugrana negaron que tengan la intención de vender al futbolista, pese a que la información ha copado los diarios deportivos de España y va cobrando cada vez más fuerza.