Dos argentinos candidatos al once ideal de FIFA

El próximo jueves se dará a conocer al ganador del premio The Best, distinción que ganó la edición pasada Lionel Messi, quien junto con Sergio Agüero son los dos únicos argentinos candidatos a integrar el once ideal de la FIFA. Por el contexto que vive el mundo la ceremonia se realizará de forma virtual.

La FIFA, como cada fin de año premiará a los mejores futbolistas. La nómina para integrar el mejor equipo del 2020 es amplia y Bayern Múnich es el que domina con once, sin embargo Thiago Alcántara y Philippe Coutinho se desempeñan en Liverpool y Barcelona, respectivamente.

Por otro lado, Messi estará acompañado por cinco de sus compañeros del conjunto catalán: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Sergio Busquets, Frenkie de Jong y el brasilero.

Además, el portugués Cristiano Ronaldo estuvo presente en la formación en todas las ediciones y Dani Alves, actual jugador de San Pablo, es el único que no milita en las ligas europeas.

Cómo fue el once ideal de FIFA en 2019:

Alisson Becker, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Eden Hazard, Frenkie de Jong, Luka Modric, Kylian Mbappe, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.