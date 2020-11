Laporta: "Messi le dará una oportunidad al Barcelona"

El expresidente del Barcelona Joan Laporta oficializó este lunes su precandidatura a las elecciones del 24 de enero próximo en el club catalán y se mostró convencido de que Lionel Messi "le dará una oportunidad" al club.



"Me presento porque quiero al Barcelona y porque creo que tenemos la preparación necesaria para hacer los cambios que necesita el club", afirmó Laporta.



El expresidente 2003-2010 aseguró que "Messi quiere al Barcelona y le dará una oportunidad".



"Nadie puede dudar que Messi quiere al Barcelona, y nos respetamos y nos queremos, pero no he hablado con él. Cuando pasen las elecciones, espero tener la confianza del socio y entonces hablaré con él", afirmó Laporta, que vuelve a mirar a la presidencia azulgrana cinco años después de perder en 2015.



En sus siete años de presidente, el equipo cosechó 12 títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones (2006 y 2009) y cuatro Ligas españolas (2005, 2006, 2009 y 2010).



Laporta es el octavo aspirante a la presidencia del Barcelona, tras la dimisión de Bartomeu.