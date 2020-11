La contundente frase de Gallardo que golpea al fútbol argentino

Marcelo Gallardo habló hoy en una conferencia de prensa en la que palpitó el arranque de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero también aprovechó para hablar del presente del fútbol argentino y de su presencia en River, dentro del fútbol local. "Siempre repito lo mismo. Digo las cosas que siento, que me parecen y que puedo estar equivocado o no. Las cosas del fútbol argentino las ven todos pero nadie menciona demasiado, sin embargo yo cuando tenga deseos o ganas de irme lo voy a hacer saber y me iré de acuerdo a lo que considere en ese momento. No le escapo a la situación mientras tenga mi enfoque puesto en lo mio, que es el trabajo diario de esta institución, entrenar y gestionar la parte deportiva de River, voy a seguir tratando de tener esa concentración y mantenerme enfocado en eso. Lo otro me desgasta, pero todos estamos dentro de la bolsa y nos debe pasar a todos. Algunos lo mencionan y otros no, cada uno está en su derecho de opinar lo que quiere pero lo que sí, no podemos hacer como si no pasa nada. Yo entiendo cuáles son los intereses que existen, económicos, políticos y todos los que pueda llegar a haber. Pero no entiendo que se tenga ganas de evolucionar y que no estemos capacitados para eso, pero es el país donde nosotros vivimos y parece que todo lo tiramos para adelante o lo resolvemos de la noche a la mañana, y si cae bien lo tiramos y sino, no pasa nada. Pero es algo que no viene de ahora, viene de hace rato. Me gustaría que eso cambie, pero me la banco porque sé dónde estoy y tengo que convivir con eso. Pero no puedo mirar para otro lado y hacer como si nada pasara, no sería yo si no digo las cosas que pienso", sostuvo el Muñeco.

Por otro lado, acerca del arranque de la fase final de la Libertadores, aseguró que no hay que dejarse llevar solo por la historia de los equipos que pelearán por ser campeón de América, sino también por el presente: "Suponemos que hay varios equipos grandes que están en esta etapa de definición de Copa Libertadores, podemos dejarnos llevar por la historia de los clubes pero yo voy a los momentos de los equipos también. Un equipo puede estar pasando por un buen momento y no tiene gran historia, y puede ser mucho más complicado que un equipo con historia que no está pasando por un buen momento. Yo creo que hay que tener en cuenta los últimos cinco partidos de todos los equipos que venimos jugando. Y después está la personalidad y lo que generan los equipos que suelen tener presencia que puede ser que no vengan jugando de buena manera pero en un mano a mano pueden tener más preponderancia que otros. Por eso creo que todos estaremos evaluando los partidos de octavos para ver quiénes son los que pueden sobrellevar todo eso, en un año muy complejo de Copa, porque el fútbol estuvo muy parado y todos sufrimos inconvenientes. Ahora empieza la verdad, está todo por verse", analizó.

uD83CuDF99? Gallardo, sobre el cruce de mañana vs. Athletico Paranaense: "Será un partido difícil, sabemos a qué nos vamos a enfrentar e intentaremos imponernos a través de la idea que tenemos. Conocemos lo exigentes que son estos partidos, más en una cancha compleja y muy rápida". pic.twitter.com/wgSp6PQ6eF — River Plate (@RiverPlate) November 23, 2020

Gallardo, que no quiso confirmar el equipo, reconoció que tiene en la cabeza las posibilidades para el once que pondrá contra el Paranaense: "Tengo algunas ideas de cómo jugar el partido de mañana, y manejo algunas alternativas. Prefiero reservarlas para no darle una posibilidad al rival. Manejo diferentes posibilidades para el armado del equipo de mañana". Además, se refirió a las variantes que ha demostrado tener en todos estos años desde lo táctico: "Muchas veces uno se queda con el armado del equipo o cómo plantea inicialmente pero después hay que evaluar el global de lo que puede llegar a pasar durante los 90 minutos. Nosotros somos un equipo que no tenemos problemas en tener que jugar con diferentes sistemas. La idea sigue siendo la misma: intentar no ceder el protagonismo y que los rivales no nos condicionen a través del juego, pero los sistemas los hemos ido cambiando y en estos años los usamos con mucha comodidad. No cambia la idea más allá de los sistemas".