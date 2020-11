Thiem venció a Djokovic en una dura batalla y es finalista en Londres

We will have a first-time #NittoATPFinals champion in 2020.



uD83CuDDE6uD83CuDDF9 @ThiemDomi

uD83CuDDEAuD83CuDDF8 @RafaelNadal

uD83CuDDF7uD83CuDDFA @DaniilMedwed



Who will it be? pic.twitter.com/bllpPiiAN5