Mendoza tiene todo listo para el esperado regreso del Turf

El Hipódromo Mendoza volverá a la actividad el próximo domingo. Luego de más de ocho meses de inactividad a raíz de la pandemia, el deporte de los reyes prepara su regreso a la arena de la Catedral.

La jornada estará conformada por nueve contiendas y se disputará sin público. La primera prueba del día se largará a las 10 y durante la reunión habrá dos clásicos. El primero de 1100 metros y luego uno para fondistas (de 1800 metros) donde estarán nombres conocidos como Témpano Sam o Pulpinello.

En esta oportunidad la programación no contará con carreras cuadreras. Sólo habrá una prueba extraoficial de 500 metros para perdedores (el primer turno). Aunque aparentemente la próxima jornada de carreras (el 6 de diciembre) será exclusiva de “cortas”. De esta manera, este nuevo arranque no cumpliría con la consigna de combinar cuadreras con carreras largas, la única fórmula del éxito que “resiste” el Hipódromo de Mendoza. Habrá que ver si en el futuro la dirigencia revisa la composición de las reuniones. La realidad es que si se espera que el turf crezca, no se puede utilizar una receta distinta a la de cortas más largas.

En referencia al juego tampoco se han suministrado grandes datos informativos (no al menos a la prensa). Aparentemente se podría jugar en las ventanillas del Hipódromo desde hoy. Lo más extraño del tema es que recién acaba de darse a conocer el orden de las carreras y el programa (algo inusual teniendo en cuenta que esta información siempre está disponible unos diez días antes de cada jornada).

Por el momento habrá que tener paciencia (claramente). La información sobre juego o protocolos no es justamente la que abunda. El Hipódromo cuenta con una nueva gerencia, la cual tendrá el domingo su primera experiencia de carreras. Ojalá que el futuro sea promisorio, tanto para la dirigencia como para la actividad.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera – 500 metros – 10 horas

(Perdedores en todo tipo de carreras) (EXTRAOFICIAL)

1-EL SUFRIDO

2-VIAJE A DISNEY

3-INTENCIONADO BOY

4-HAVANA CLUB

5-LA BARBIERI

2da carrera – 1200 metros – 11 horas

(Perdedoras de 4 años y más edad)

1-ANSINNA

2-SUMMER DAYS

3-SPRING EVER

4-TRIP TO VENEZA

5-GRACIAS A LA VIDA

6-PRIMERA SPRING

7-CANCHERISIMA ES

8-PRADA GIRL

S1-SUNNY EQUALLITY

S2-BONIFATIA

3ra carrera – 1200 metros – 12 hotas

(Perdedores de 4 años y más edad)

1-HURACÁN DE AGUA

2-TUFILARO

3-MISTER CARSON’S

4-BRANNISTER

5-BRAGAÑON

6-EMERALD ASIA

7-STORM TITLE

8-TOMI TREASURE

S1-STRIKE FORCE

S2-ES UN CAPO

S3-CHILENO PAY

4ta carrera – 1100 metros – 13 horas

(Perdedoras de 3 años)

1-MERELLO CRAFT

2-SOLAMENTE TOP

3-LICHA FIRST

4-BOHAMA

5-COLUMBOS PRINCESS

6-CROSERA

7)-MARGARETHA ZELLE

7ª)-EVERLIGHT

5ta carrera – 1100 metros – 14 horas

(Perdedores de 3 años)

1-LOVE GLORY

2-THE PRIME RECIT

3-BEST CRACK

4-FALL AWAY

5-LOOKING DOWN

6-BENEDETTO SCAT

7-GLORIOUS RECIT

8-RAPADITO

S1-MAKYMAN

S2-JORDAN SPEED

6ta carrera – 1300 metros – 1 horas

(Ganadoras de una y dos)

1-BRUJITA LIZARDI

2-RICINA

3-BABY BAILA

4-MARIAVIRA

5-KAYA

6-QUE PATRIADA

7-LUCY LIUU

8-EMMA COUNTY

S1-LUNA CHUPICA

7ma carrera – 1100 metros – 16 horas

Clásico: “Día de la Tradición)

1-KING RULER

2-GRAY FOX

3-DORAL SEATTLE

4-CAFÉ SCAPE

5-VAPORETTO INC

6-RIO GATEADO

7-THE COUNTRY

8-EN CUESTIÓN

S1-JULIAN OCTAVIO

S2-SEATTLE KEY

S3-DERROCHONA DE ORO

8va carrera – 1800 metros – 17 horas

Clásico: “Reapertura Hipódromo Mendoza)

1-RACCONTO

2-TÉMPANO SAM

3-SUPERMAN

4-PULPINELLO

5-NEVADO DE COLIMA

6-RECIT STONE

7-OPTIMATE

8-PEDRINT

9na carrera – 1400 metros – 18 horas

(Ganadores de una y dos)