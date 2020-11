Federer contó la anécdota que lo marcó para siempre

Roger Federer recordó sus inicios en el tenis, mientras continúa con su preparación para su regreso a la competencia, algo que ocurrirá en 2021.

Además de su puesta a punto física y tenística, el 20 veces campeón de torneos Grand Slam invirtió parte de su tiempo en el nuevo desarrollo que lo tiene como protagonista: su línea de zapatillas, con la compañía ON.

El helvético brindó una entrevista al proyecto BecomingX, en donde habló de sus comienzos y recordó algunos detalles muy interesantes.

Sobre su primer partido en torneos oficiales en su país, contó: "Perdí 6-0 y 6-0. Escuché algunos rumores de que la federación local decía: 'Bueno, quizás no es tan bueno como pensábamos'". Esa fue la razón que lo llevó a entrenar aún más y a jugar más torneos. De ese modo, logró convertirse en el campeón junior suizo a los 12 años.

Luego, vino una etapa muy dura para él: cuando debió dejar su casa para mudarse al Centro Nacional de Tenis helvético, alejándose de su familia. Al principio, eso afectó su juego, hasta que logró aclimatarse a la situación y comenzó con un envión que lo transformaría en el jugador que hoy conocemos.

Una frase que dejó y llamó la atención fue la siguiente: "Realmente no sé porqué tuve tanto éxito. Uno no apunta a tener 20 Grand Slams. De todos modos, tu no apuntas al número uno del mundo, al menos no en mi mundo, no en Suiza. No estoy seguro si soñamos así de grande".

De todos modos, sabe lo que representa como imagen y es por eso que toma con mucha responsabilidad la ascendencia que su imagen genera.

"Para mi los héroes son importantes. Yo tuve a Stefan Edberg, Pete Sampras Boris Becker y Michael Jordan. Ser un ejemplo a seguir es una oportunidad de retribuir, de inspirar".

Por último, dejó algunas claves para cualquier actividad: "Si te apasiona lo que haces, sigue adelante, sigue creyendo. Si eres positivo y te rodeas de las personas adecuadas. Una cosa en la que creo es en no desperdiciar tu talento. Siempre puedes controlar tu mente, tu forma física y tu mejor esfuerzo. Si haces tu mejor esfuerzo, al menos no te arrepentirás. Podrás mirar atrás y estar orgulloso de lo que hiciste".