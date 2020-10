Totalmente épico: Sergiño Dest contó cómo fue su primera conversación con Messi

El flamante refuerzo de Barcelona, Sergiño Dest en entrevista con NOS, respondió cómo fue su primera conversación con Lionel Messi y la respuesta fue sorprendente.

“Messi no habla en inglés, pero fue muy especial conocerlo. Si soy honesto, no sé lo que me dijo, pero ambos sonreímos. Todo debe estar bien, ¿no?”, soltó entre risas.

El marcador de punta aún no sabe hablar en español, pero apuesta al “idioma de la pelota” para crear una conexión con la Pulga. El Barça desembolsó 21 millones de euros (USD 24,6 millones), más cinco en variables por Sergiño Dest para que sea el nuevo dueño del lateral derecho tras la salida de Semedo rumbo al Wolverhampton de la Premier League.