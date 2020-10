Alemania no pudo con Turquía y España y Portugal quedaron a mano

Alemania empató este miércoles ante Turquía (3-3) en un duelo en el que se adelantó tres veces en el marcador y que prolongó su racha sin triunfos en los últimos partidos, tras no poder ganar a España ni a Suiza.



Esta vez Alemania jugó con un equipo sin los futbolistas del Bayern y del Leipzig, pero estuvo a punto de vencer y encajó el empate en el tiempo añadido.



Las mejores ocasiones fueron para Alemania. En el minuto 7, tras un remate dentro del área de Luca Waldschmidt que paró el meta turco Günok, el rebote le quedó a Draxler, que marcó en fuera de juego y el tanto fue anulado.



En el minuto 21, a centro de Emre Can desde la derecha, Nico Schulz remató desviado y en el 27 Julian Brandt obligó a Günok a reaccionar con una buena parada ante un disparo lejano.



El primer gol alemán llegó en el tiempo añadido de la primera mitad, en una jugada que se originó en una recuperación de balón de Benjamin Henrichs cerca de la raya central.



La pelota le quedó a Brandt, que abrió de primera a la derecha, Havertz metió un pase largo y diagonal que recibió Draxler para definir con el exterior del pie derecho por encima del cuerpo de Günok.



Alemania se fue al descanso con una ventaja que no duró mucho después de que los equipos volvieran al campo. En el minuto 50 llegó el empate turco con un remate de Özan desde fuera del área que sorprendió al meta alemán Bernd Leno.



En el minuto 53 Ünder tuvo una buena ocasión con un remate dentro del área que pegó en el cuerpo de Leno.



Alemania volvió a ponerse con ventaja en el 58 por medio del debutante Florian Neuhaus, que marcó con un remate dentro del área tras una pared con Havertz.



En el 62, los alemanes estuvieron cerca del tercero con un remate de Brandt que paró Günok.



Turquía volvió otra vez, con un gol de Efecan Karaca tras robarle una pelota a Neuhaus, una acción en que los alemanes reclamaron falta.



Alemania firmó el 3-2 por medio de Luca Waldschmidt en el minuto 81 con un remate de zurda dentro del área, pero no le alcanzó para la victoria.



En el cuarto minuto del tiempo añadido, Turquía logró el 3-3 definitivo. El gol lo marcó Karaman.



Por su parte, las selecciones de Portugal y España empataron este miércoles a cero en Lisboa, un duelo ibérico que fue ganando intensidad y en el que Adama Traoré brilló en su debut con el equipo de Luis Enrique.



Ninguno de los dos equipos consiguió plasmar en el marcador sus llegadas a portería.



España tuvo una buena ocasión de gol con una jugada del hispano-maliense que acabó en un remate de Dani Olmo que sacó con un pie Rui Patrício y Portugal estrelló dos balones al larguero, uno de Cristiano y otro de Renato Sanches.