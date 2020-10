Lautaro Martínez le mete presión al Inter para mejorar su contrato

Lautaro Martínez, delantero que continuará en el Inter luego de haberse frustrado su pase al Barcelona, comenzó, a través de sus agentes, las negociaciones con el club de Mil{an para actualizar y mejorar su contrato que termina en 2023.

En ese sentido, según publicó el periódico Corriere dello Sport, Zárate y Yaqué se hicieron presentes en Viale della Liberazione, sede interista en Milán, e iniciaron las gestiones para mejorar el contrato del delantero con los dirigentes Giuseppe Marotta y Piero Ausilio, Director Deportivo del Inter.

La negociación no será sencilla, ya que el delantero nacido en Bahía Blanca e integrante del seleccionado argentino tuvo un gran inicio de temporada y es uno de los titulares indiscutidos en el equipo que dirige Antonio Conte.



Además, Martínez había llegado a un acuerdo con el Barcelona por un salario anual de 12 millones de euros, aunque el pase no se concretó porque Inter no se movió de la cláusula estipulada en 111 millones de euros, y ahora deberá ofrecerle un salario al menos similar al que tenía pre acordado con los catalanes.