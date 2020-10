Ignacio Gili se defiende tras la grave acusación de Paula Quirós

Ignacio Gili vive un complicado momento personal luego de la acusación de Paula Quirós, quien denunció que el mendocino le suministro EPO sin su consentimiento. Días atrás, la misionera realizó una extensa entrevista donde explicó lo ocurrido y confirmó que había sido suspendida provisionalmente por cuatro años ya que se habrían constatado rastros de esta droga en una muestra tomada en marzo durante la Copa Internacional de ciclismo de montaña.

En la charla, la ex pupila del Chueco, señaló que “el daño ya está hecho, yo confié en él. Estoy muy mal, me arruinó la carrera. Ahora me escribe a cada rato, pero ya no le contesto. Es muy grave". Ante esto, Gili emitió un extenso descargo donde explica que " jamás le suministre ningún programa de la sustancia que apareció en su análisis antidoping".

"Es cierto que para el mes de enero del corriente año en ocasión de realizar entrenamiento en altura, y de esto asumo la total responsabilidad, aconsejé y suministré a la atleta una inyección de b 12 y hierro, con el objeto de que pudiera fortalecer su sistema inmunológico", agregó.

Y continuó: "Los análisis de antidoping se hicieron en el mes de marzo, en Brasil, ocasión en que ella estaba acompañada por toda su familia, y yo como asistente y entrenador. Jamás le suministre ningún programa de la sustancia que apareció en su análisis antidoping, y menos aún puede salir en el análisis casi tres meses después de la colocación de la vitamina".

El conflicto está siendo tratado por los abogados de ambas partes y Gili dejó en claro que "me encuentro a plena disposición para salvaguarda de mi buen nombre y honor en este deporte que amo, no tengo responsabilidad alguna en las acciones de mi dirigida, y ocurriré ante la justicia para deslindar toda responsabilidad".

El descargo completo